El presidente Alberto Fernández estuvo presente en la apertura del 48º Congreso Nacional Bancario y brindó un discurso donde destacó el Plan de Vacunación contra el Covid-19. También aprovechó para criticar al gobierno de Mauricio Macri.

Sobre la pandemia, el mandatario nacional aseguró que se la podrá vencer "unidos". Para esto, remarcó que en los próximos días se acelerará la velocidad de la vacunación contra el coronavirus.

“Los argentinos nos vamos a poner de pie porque vamos a vencer a la pandemia todos unidos y sin distinción, porque nos merecemos otro país de una vez y para siempre”, expresó Fernández.

El presidente estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo.

"Estamos trabajando para aumentar la velocidad de la vacunación porque la vacuna es la que nos abre la puerta hacia el futuro, que lo vamos a construir juntos luego de los cuatro años de desgobierno que vivimos antes de la pandemia", informó Fernández.

Y remarcó: “Estamos saliendo de la pandemia, pero no podemos salir de la tragedia de los cuatro años del gobierno anterior. No lo olvidemos porque los responsables tienen nombre y apellido y son los que están en los canales de televisión dando cátedra de lo que ellos en su momento no supieron hacer.