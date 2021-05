En un acto en Ensenada en la provincia de Buenos Aires, en el que se lanzó el programa "Reconstruir", el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, compartieron escenario en una demostración de unidad tras el fallo de la Corte en contra del decreto de la suspensión de la presencialidad en Caba.

El primer mandatario se preguntó si los jueces cuando toman "esas decisiones saben cuanto juegan con la vida de los argentinos". Y agregó que "es muy triste ver esa decrepitud del derecho firmado en una sentencia judicial".

"Yo que creo en el Estado de derecho, le digo a la Justicia, basta, paremos, ya han hecho mucho daño" dijo Fernández y agregó "elijan el candidato que quieran, pero no usen las sentencias para favorecer al candidato que les gusta".

En esa línea, aseguró que el fallo de la Corte dice que no tienen forma "porque no saben como medir cuales son los riesgos del contagio (en las escuelas) y yo que hablo todos los días hablo con epidemiólogos y me explican los riesgos y lo vuelco en un decreto, me dicen ¨no, al decreto le faltan argumentos´; y cómo sabés que le faltaron argumentos si decís que no sabés como explicar cuando la pandemia adquiere ribetes inmanejables".

Además, reiteró que "no va a haber ni tapa de los diarios ni sentencia judicial" por la cual dejemos de hacer "aquello que debemos hacer en favor de los argentinos".

"Aquí estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en Argentina" señaló Fernández, al tiempo que dijo que "esta es la foto de nuestra unidad. de los que queremos poner de pie a la Argentina después que la derrumbaron, la pusieron de rodillas la endeudaron, le quitaron la educación y la salud y nadie va a hacernos ceder en eso".

Tras el fallo de la Corte que le dio la razón a Rodríguez Larreta y que fue criticado por el gobierno, ambos se volvieron a mostrar juntos después de mucho tiempo, en una señal de unidad. También estuvieron presentes carios integrantes del gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En la oportunidad lanzaron el plan "Reconstruir" destinado a la finalización de 55 mil viviendas a lo largo del país, cuyas obras habían sido paralizadas a partir de 2016 durante la administración de Juntos por el Cambio. La iniciativa prevé una inversión de 110 mil millones de pesos a través de a través de la Ley 27.613 de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, aprobada por ambas cámaras en el Congreso Nacional en febrero pasado.