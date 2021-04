Tras reunirse con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante más de un ahora, el presidente Alberto Fernández ratificó las restricciones adoptadas para intentar frenar los contagios de coronavirus, que incluyen la suspensión de las clases presenciales por dos semanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Tuvimos una buena reunión, Horacio Rodriguez Larreta pudo plantearme sus preocupaciones y observaciones y yo pude explicarle mi mirada y el porqué debimos tomar las medidas que tomamos”, aseguró el presidente en una conferencia de prensa brindada en la Quinta de Olivos este mediodía.

En ese sentido, el Presidente advirtió que en la zona del AMBA, “ya se ha superado el pico más alto que tuvimos en la primera ola y que también se incrementó el número de muertes y, según lo que dicen los especialistas, es evidente que sólo la baja de circulación frenará los contagios”.

“Todos quisiéramos que se vuelva a la presencialidad lo antes posible. Le explique a Larreta que todos los datos científicos con los que contamos, indican que los contagios no ocurren en las escuelas, pero sí en todo el movimiento de gente que hay detrás de la presencialidad. Los números indican que el mayor crecimientos de los contagios se da en jóvenes de entre 9 y 19 años donde la curva es exponencial”, explicó Fernández.

Además, el presidente de la Nación, ratificó que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, tenía otra visión respecto de las clases presenciales, pero que de ningún modo eso implica que deba dejar su cargo dentro del Gabinete.

El mandatario dijo también que el nivel de ocupación de camas es preocupante y que por eso, el plan del Gobierno es generar un shock por poco tiempo en la circulación de personas.

“Nuestro plan es reducir durante 15 días drásticamente la circulación de personas, para bajar los contagios y dar tiempo al sistema sanitario para liberar camas. No son medidas antojadizas ni improvisadas. Es mi obligación cuidar a la gente, no es un acto de altanería ni prepotencia”, advirtió Fernández.

El primer mandatario dijo que “no estamos en tiempo de dudar porque el virus no nos da tiempo para eso” y afirmó que “la situación es muy difícil, por lo que debemos seguir trabajando juntos”.

“Vamos a seguir adelante con el decreto que hemos firmado, vamos a realizar un control estricto de las medidas y vamos a recuperar el dialogo para seguir muy de cerca lo que vaya pasando día a día”.

Recurso de amparo

Con respecto a la presentación judicial realizada por la ciudad de Buenos Aires, Fernández dijo que no comparte la decisión, pero que forma parte de la democracia.

“La decisión de la Nación está tomada y no va a ser cambiada. Yo no soy amigo de judicializar este tipo de cosas que deberían resolverse con diálogo y no trasladandolo a los jueces. Pero si quieren hacer un planteo no hay problema, es parte del Estado de Derecho y nosotros defenderemos nuestra postura”, aseguró Fernández.

Rodríguez Larreta había adelantado este jueves que la Ciudad presentaría un amparo ante la Corte Suprema contra el cierre temporal de las escuelas dispuesto por dos semanas por el Gobierno nacional para contener la segunda ola de coronavirus.