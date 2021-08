Este lunes, el presidente Alberto Fernández participó del acto donde se puso en marcha el Centro Universitario de la Innovación de La Matanza. Allí hizo referencia a la cena por el cumpleaños de Fabiola Yáñez, que se realizó en Olivos en julio de 2020.

Con un discurso enfático, el presidente remarcó que no tiene "una doble faz" y que durante el fin de semana siguió las repercusiones del hecho. "Cuando más veía lo que decían los que me criticaban, más contento estaba de estar con mis compañeros y con este pueblo”, expresó.

Luego, reiteró que esa comida en Olivos "no debió haberse organizado" pero aclaró: "Yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije que esto pasó, que no debió haber ocurrido, tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, los únicos a los que les debo unas disculpas".

Pero criticó a quienes aseguraron que en ese pedido de perdón él echó la culpa a su compañera. "El único responsable soy yo: me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto. Y si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones", señaló.

“Quiero decirles que en Olivos me encuentro con funcionarios, con gente que me necesita, con amigos y amigas, pero no me encuentro con empresarios a los que les doy ventajas y negocios del Estado", dijo, en alusión al gobierno de Mauricio Macri.

Y en esa sintonía, continuó: "Quiero decirles que mis hermanos no se benefician con ninguna venta de empresas propias después de que las autopistas aumentan. Quiero decirles que nunca me voy a tener que disculpar por hacer un negocio con parques eólicos. Nunca voy a tener que pedir disculpas por crear una mesa judicial que persigue a los opositores".