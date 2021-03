En su primera visita a Mendoza desde que es presidente, Alberto Fernández participó hoy de la presentación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2030 junto al gobernador Rodolfo Suárez. El mandatario pidió "trabajar juntos" para no desaprovechar el "potencial" de los argentinos.

El acto, organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), se desarrolló al mediodía en el Centro Regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicado en la localidad de Luján de Cuyo, a 36 kilómetros de Mendoza capital. " El mundo entero reconoce la calidad del vino argentino", destacó el mandatario al cierre del encuentro.

“El vino que se exporta permite que ingresen dólares que tanto necesitamos en este tiempo”, resaltó Fernández. "Muchos mercados del mundo se han ganado gracias a la decisión de productores, industriales, del gobierno de Mendoza y del nacional de impulsar el ingreso de vinos a todo el mundo" indicó el mandatario.

Fernández en Mendoza

Del encuentro participaron, además, el gobernador

Suárez; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; los presidentes de COVIAR, José Zuccardi y del INTA, Susana Mirassou y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, entre otras autoridades nacionales y provinciales.

“Los argentinos tenemos que darnos cuenta que acá hay un potencial de desarrollo inmenso que no podemos y que no debemos desaprovechar. El secreto para que funcione está exactamente en trabajar juntos. En sentido de que no estamos trabajando para el gobierno nacional ni el de Mendoza sino para gente que vive aquí ”, continuó el Presidente.

Por otro lado, anunció que ya está "casi cerrado" para mandar al Congreso el proyecto de ley del plan estratégico de la industria automotriz y afirmó que se avanzó mucho en el plan de desarrollo del sector agroalimentario.

" ¿Por qué no podría ser el tercer plan estratégico el de la industria vitivinícola en esa mesa de concertación donde tenemos que estar todos? ”, preguntó Fernández a la audiencia. “Les garantizo que el Estado estará al lado de cada uno para hacer la industria de la vitivinicultura”, concluyó.