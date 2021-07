Este martes, el ministro de Justicia Martín Soria anticipó que el Gobierno a la brevedad ampliará la denuncia por “contrabando agravado” que realizó hace un par de días, junto a la ministra de Seguridad Sabina Frederic y la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont, contra el expresidente Mauricio Macri y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich por el envío irregular de armamentos a Bolivia para apoyar el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.

“La verdad es que estamos asombrados porque también con este contrabando agravado, con este tráfico ilegal de armamentos para apoyar un golpe de Estado es un país hermano, otra vez más se ven todos los dedos pegados. Es impresionante el nivel de documentación”, manifestó Soria durante una entrevista con C5N.

El funcionario recordó la reciente conferencia de prensa donde las autoridades de Bolivia mostraron el armamento enviado por Argentina que se encontró en los depósitos policiales del país y mostró documentación que prueba que las partidas enviadas a Bolivia habían sido entregadas por Fabricaciones Militares Fray Luis Beltrán al Ministerio de Seguridad que conducía Bullrich: “Esto es parte de toda la documentación con la que mañana (miércoles) vamos a estar ampliando la denuncia. Este es un remito de la Dirección General de Fabricaciones Militares Fray Luis Beltrán, donde figuran 91.750 cartuchos 12/70 anti tumulto adquiridos por el Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich con fecha noviembre de 2018, donde se puede ver el número de lote 8-2018”.

Soria agregó: “Por ahora, en los registros de Aduana y de la Anmac aparecen 70 mil, 40 mil que agradece la Fuerza Aérea de Bolivia más casi 29 mil que se encuentran en el depósito de la Policía Boliviana. Y tenemos la documentación que acredita que Fabricaciones Militares le remite a Gendarmería, que depende de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el nuevo lote de municiones que aparece en el depósito boliviano”.

“Está toda la documentación. No solamente con esto está acreditado que estas municiones y estos gases no iban a la Embajada para defender la vida del exembajador, que dijo recientemente que él no pidió nada y además no escuchó ningún escopetazo… A ver, estamos hablando de 70 mil municiones anti tumulto y gases”, detalló.

Y concluyó: “La verdad que cuando creíamos que ya no nos podían sorprender con nada, después de todas las fechorías que hicieron con el pueblo argentino durante cuatro años de Gobierno, nos volvieron a sorprender, hay que admitirlo. Pero esta vez apoyando un golpe de Estado en un país hermano, algo sin precedentes”.

Fuente: Informe Político.