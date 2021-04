El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires evalúa hacer un cierre de comercios desde las 18 -actualmente es a las 20-, y que la enseñanza en las escuelas secundarias pasen por completo a la virtualidad. Si bien será el gobierno nacional quien dé el aval o no, Horacio Rodríguez Larreta intenta ponerse a tono con mayores restricciones, ante los récord de contagios que se registran en CABA.

"Se están discutiendo mayores restricciones horarias para bajar la circulación. Adelantar el cierre una o dos horas. Nación quiere a las 18 en la semana. Y quizá los fines de semana cerrar todo a las 17", precisaron voceros del gobierno porteño a Clarín.

Surgieron otras ideas, además, para tratar de controlar la imparable ola de contagios: que los comercios sólo funcionen al aire libre, como los gastronómicos que no pueden tener mesas en el interior de los locales, sino los que venden ropa. Que atiendan a sus clientes pero desde las rejas hacia afuera, algo bastante complicado a la hora de realizar los controles,

Pero sin dudas el mayor problema que mantiene la ciudad porteña (como el resto del país) es la gran cantidad de personas que circulan en las hora pico, y es por eso que, según se informó desde la comuna capitalina, " la idea es cerrar entre 15 y 18 pasos / accesos de Provincia a Ciudad, para poder controlar mejor. Vos tenés casi 120 pasos, grandes y calles más chicas alrededor de la General Paz, por ejemplo, y es imposible controlar todo. La idea es ir haciendo cierres alternativos y sorpresivos para controlar mejor ", explicaron desde el gabinete de Larreta.

Además, se está analizando hacer un reempadronamiento general para quienes deban circular o hacer uso del transporte público. "Hubo un relajamiento de este tema, y ​​hoy cualquiera te saca un permiso provisorio, te dice que es para visitar a la abuela, y viaja. Sólo con hacer un reempadronamiento, se caen un montón de permisos. Y si además agregás alguna restricción en la nueva declaración jurada, lo reducís todavía más ", aseguraron desde el gobierno porteño.

Ante lo trascendido, de alguna manera los voceros de Rodríguez Larreta reconocen implícitamente que más que tomar nuevas medidas, hay que hacer énfasis en los controles que se han relajado notablemente, como había indicado en su momento Alberto Fernández.

Otra de las ideas es volver a escalonar los horarios laborales para evitar las aglomeraciones en hora pico -algo que está en vigencia pero no se controla adecuadamente-. S alvo lo vinculado con la gastronomía -supermercado, panaderías, etc.-, los negocios deben abrir a las 10, pero es algo que la ciudad no hace cumplir.

Qué pasará con la polémica presencialidad en las aulas:

La idea principal que, según Clarín, manejan en el gobierno porteño, es que las clases en las escuelas secundarias vuelvan a la virtualidad, y que se sumen a esa modalidad las escuelas primarias que puedan hacerlo.

La complejidad epidemiológica que atraviesa CABA en esta segunda ola de Covid 19 fue admitida en las últimas horas por el ministro de Salud, Fernán Quirós: "Estamos con una curva estable de casos, pero muy alta, cerca de los 3.000 contagios. Y eso no se puede sostener en el tiempo. Hay que bajarlos ", indicó el funcionario porteño.