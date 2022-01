Pablo Carro, diputado del Frente de Todos por Córdoba, criticó a Hacemos por Córdoba en relación a su postura con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"La posición de Hacemos por Córdoba no me gustó, me pareció muy fría. No está a la altura de las necesidades y de su propio comportamiento en los últimos años", expresó el diputado en Es por Acá por Radio Universidad.

El bloque Córdoba Federal adelantó por redes sociales: "Daremos quórum pero nuestra posición será la de abstención, toda vez que, remarcamos, el mencionado acuerdo es responsabilidad del Gobierno Nacional".

"Con Macri, bailaban y le hicieron una fiesta. Con la idea del acompañamiento institucional permitieron que Macri llevara la situación a la que estamos", remarcó Carro.

La deuda

Sobre la deuda, Carro expresó: "Cuando Macri tomó este crédito con el FMI, diría que puso a la Argentina la cabeza debajo de la guillotina".

"Ahora estamos en una situación de Espada de Damocles. Ningún acuerdo con el FMI puede ser bueno. En el acuerdo hay pérdida de soberanía porque el FMI va a controlar nuestras cuentas cada 3 meses. Sin embargo, se consiguió un alivio que va a permitir que la Argentina pueda despegar", declaró.

Además, el diputado expresó que el Poder Judicial debe avanzar para determinar responsabilidades en el endeudamiento. "Queda mucho por discutir en el tiempo que viene", afirmó.