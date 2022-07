Hilda "Chiche" González de Duhalde, exprimera dama y exsenadora, estuvo en el programa Vuelo Nocturno y brindó su panorama sobre la presidencia del Gobierno de Alberto Fernández.

"El gobierno tiene un problema político que tiene consecuencias económicas. Siento que el momento actual es el más complejo que la de la Crisis de 2001", expresó.

Y agregó: "La salida de este conflicto no es fácil y seguramente hay que hacer un ajuste. Hay una oposición que todavía no acierta en mostrar que logra acuerdos básicos para sacar al país de esta crisis".

Además, la esposa de Eduardo Duhalde afirmó sobre Córdoba: "A Schiaretti lo veo como dirigente nacional. Me gusta y también me gusta un gobernador de otro partido cuyo nombre no voy a dar para evitar líos".

Passerini

Daniel Passerini, viceintendente de la ciudad de Córdoba, también fue invitado al programa y lanzó críticas contra la gestión anterior de Ramón Mestre.

"Los que gobernaron la ciudad 20 años y la dejaron con deuda externa y miles de empleados adelantaron el clima electoral, pero nosotros no nos apuramos", remarcó.

Prunotto

La tercera invitada fue Myrian Prunotto, intendenta de Estación Juárez Celman. La dirigenta radical expresó: "Facundo Manes es el candidato a presidente que puede poner a la Argentina en un plano de crecimiento".

Sobre Córdoba, remarcó: "Me gustaría que De Loredo sea el candidato a gobernador pero me duele mucho la forma en que nos trató a los intendentes".

Y agregó:" Las autoridades del partido no nos pueden ningunear así a los intendentes porque somos los que trabajamos en forma permanente con la gente. Prefiero que se decidan los candidatos por internas antes que por encuestas porque eso moviliza a la militancia y fortalece la democracia".

