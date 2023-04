Cómo está la intención de voto nacional según las últimas encuestas

Hace poco más de una semana, el ex presidente Mauricio Macri anunció que no será candidato en el turno electoral 2023; meses atrás, la vicepresidenta Cristina Fernández se expresó en el mismo sentido.

Sin embargo, las diferencias entre ambas situaciones no fueron menores: mientras en Juntos por el Cambio (JXC) rápida y mayoritariamente celebraron el mensaje (hubo algunos lamentos aislados pero ningún operativo “clamor” para que revisara su decisión), gran parte del Frente de Todos (FDT) aún aguarda que CFK reconsidere su posición en el marco de su denuncia de proscripción luego de la condena en primera instancia por la causa Vialidad en 2022.

En este marco, ¿qué dicen las últimas encuestas nacionales sobre la carrera presidencial?

Como veremos, hay mediciones a distintos niveles. Según Synopsis, el panorama es cada vez menos polarizado: las dos fuerzas más votadas no llegan individualmente al 30%, y JXC aventaja por apenas 4 puntos porcentuales al FDT; un empate técnico. El sello libertario roza el 15%, mientras que el peronismo no K alcanza 9,2%, la izquierda ronda el 5%, al igual que otras listas, y casi 15% ns/nc (gráfico arriba).

En tanto, Políticos en Redes registra una situación cercana al triple empate técnico: 3,3 pp entre JXC y el FDT, y a su vez 1,1 pp entre el oficialismo y los libertarios (gráfico arriba). En este caso, el peronismo no K retrocede hasta rondar el 3% y la izquierda apenas alcanza 1,1%, con 10% de indecisos (gráfico arriba).

Poliarquía introduce un matiz: en lugar de medir intención de voto indaga preferencia de partido ganador. Como otras encuestas, vuelve a reportar un empate técnico (apenas 2 pp entre el FDT y JXC), mientras que La Libertad Avanza (LLA) alcanza 18%; por otro lado, hay 10% de voto netamente ideológico que se divide en partes iguales (5%) entre izquierda y derecha. Un 2% respondió “otros partidos” y hay 18% de ns/nc (gráfico arriba).

La medición más reciente realizada luego del anuncio de Macri corresponde a Federico González & Asociados (FGA). En ese caso, JXC aventaja al FDT por 6,3 pp; dado el error muestral de +/-3,5%, la brecha resulta estadísticamente no significativa y vuelve a dejar la competencia de sellos en empate técnico. LLA alcanza 15,2%, el peronismo no K, otros y el voto en blanco rondan 5% cada uno y la izquierda el 3%, con 10,1% de ns/nc (gráfico arriba).

Si hacemos un promedio de estas 4 mediciones por sellos, el resultado es 32,4% para JXC vs 29,2% para el FDT; apenas 3,3 pp de brecha, confirmando un empate técnico. LLA ronda el 20%, el peronismo no K llega a 4,5% y la izquierda a 3%.

¿Qué sucede cuando pasamos de las mediciones de sellos a las de precandidatos? Según Poliarquía, que no incluye a Macri ni a CFK en el listado, la figura individualmente más votada es Javier Milei, con 23%, pero la sumatoria del FDT (con Alberto Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof parejos) alcanza 35%, mientras que la de JXC (con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich parejos y Facundo Manes lejos de la disputa principal) llega a 33%; 2 pp de brecha, un nuevo empate técnico (gráfico abajo).

Por el FIT, Myriam Bregman empata con la suma de los dos “Juanes” (Urtubey y Schiaretti) como precandidatos del PJ Federal: 3%; mismo porcentaje para el ns/nc y apenas 1% en blanco.

En tanto, según FGA, sin Macri pero no descartando que CFK pueda ser precandidata, la más beneficiada dentro de JXC es Bullrich, que duplica a Rodríguez Larreta (20,7% vs 10%); las demás figuras de la principal fuerza opositora miden individualmente menos que el error muestral. Dentro del FDT, se confirma el liderazgo de CFK en intención de voto: con casi 16%, duplica a Massa y más que triplica al presidente. Los demás dirigentes del oficialismo no llegan individualmente al 1%.

En tanto, Milei roza el 17%, Schiaretti y Urtubey rondan el 1% cada uno, al igual que Bregman y Gabriel Solano. Luego, aparecen otros cinco precandidatos por debajo del 1%, con casi 6% de indecisos y apenas 2% de voto en blanco (gráfico abajo).

Pasando a la sumatoria de sellos, JXC alcanza 38,2% vs 30,4% del FDT; la brecha de 7,8 pp queda apenas por debajo de la significatividad estadística. LLA se confirma como tercero en discordia, y el peronismo no K apenas disputa con la izquierda la condición de “cuarta fuerza”.

En síntesis, del repaso de las últimas 4 encuestas nacionales se pueden extraer estas 5 conclusiones: