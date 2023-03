Cómo se perfila la elección cordobesa, según las últimas encuestas locales

Mañana martes 14 de marzo, el viceintendente Daniel Passerini será proclamado oficialmente como candidato a intendente de la Ciudad de Córdoba en un plenario que reunirá a toda la dirigencia capitalina del Partido Justicialista, columna vertebral de Hacemos por Córdoba (HXC), que buscará mantener el poder en la ciudad que le arrebató al radicalismo en 2019.

Por el lado de Juntos por el Cambio, (JXC), Luis Juez y Rodrigo de Loredo, aguardan los resultados de una encuesta para definir de manera consensuada la candidatura a gobernador de ese frente, para enfrentar a Martín Llaryora, actual intendente de Córdoba Capital y candidato al Centro Cívico para el turno electoral 2023.

¿Qué dicen las últimas encuestas realizadas en el distrito que concentra casi el 40% de los votos de toda la provincia? Según la última encuesta realizada por CB Consultora, la imagen positiva del intendente Llaryora es de 65,5% vs una negativa de 31,1% (gráfico arriba). En tanto, según In Focus, la imagen positiva de la gestión municipal es de 69,4% contra una negativa de 27,3% (gráfico abajo).

Por su parte, la última encuesta de Corinto arroja para el actual intendente una imagen positiva de gestión de 68% vs una negativa de 27% (gráfico abajo).

Así, el promedio de estas tres mediciones recientes resulta en una imagen favorable de 67,6% vs una desfavorable de 28,4% para la actual gestión municipal. Con un aval semejante, no sorprende que, según InFocus, 58,5% de los vecinos se incline por la continuidad del mismo espacio político en la ciudad, vs 35,1% que se inclina por un cambio (gráfico abajo).

La fuerza de ese concepto se extiende a la definición de una candidatura por consenso: del mismo modo que Llaryora fue el candidato de unidad a la gobernación por tener mejores indicadores de imagen e intención de voto que otras figuras, el mismo informe de In Focus muestra al viceintendente Passerini como el que mejor capitaliza la continuidad del actual intendente, con 38,3% de las respuestas, por encima de Miguel Siciliano (casi 26%) y Marcelo Rodio (23,3%; gráfico abajo).

De cara a la elección de intendente, el evolutivo de Corinto muestra que la ventaja inicial de Rodrigo de Loredo (32 puntos porcentuales de brecha sobre Passerini en mayo de 2022) se achicó hasta un empate técnico en febrero pasado: apenas 3 pp (gráfico abajo).

Consistente con eso, el mismo informe muestra un empate técnico entre ambos dirigentes en términos de potencial electoral, con similares pisos y techos electorales (gráfico abajo).

Sin embargo, la paridad se rompe en la hipótesis de concurrencia de fechas en la elección de gobernador e intendente, según In Focus: en ese caso, el binomio Llaryora gobernador-Passerini intendente duplica al de Juez-De Loredo por 49,09% a 24,75%, con una mejor perfomance que otras fórmulas alternativas de HXC gráfico abajo).

El repaso de estas encuestas permite dar un marco de las tendencias de opinión pública que decantaron en la definición política de HXC de una candidatura de unidad a la intendencia. ¿Qué datos podemos extraer respecto a la definición de la candidatura a gobernador en JXC? Según Corinto, la ventaja de Llaryora sobre Juez en Córdoba Capital es de 14 pp (gráfico abajo).

El mismo informe muestra que la ventaja de Llaryora sobre el radical es apenas mayor: 18 pp, una diferencia estadísticamente no significativa respecto a la tendencia anterior (gráfico abajo).

Asimismo, Corinto reporta un empate técnico entre ambos en la variable votabilidad, con similares techos (46% vs 43%, respectivamente) y niveles de rechazo (50% vs 47%; gráfico abajo).

Finalmente, In Focus muestra que Llaryora le saca una ventaja de 14,7 pp a de Loredo (gráfico abajo).

En cambio, la ventaja de Llaryora sobre Juez se estira a 32,9 pp (gráfico abajo).

En síntesis, del repaso de varias encuestas recientes se pueden extraer estas conclusiones: