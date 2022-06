El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales realizó este jueves una asamblea de trabajadores frente al Palacio 6 de Julio (Marcelo T. de Alvear 120).

El gremio reclama por un aumento del 30% del salario para el mes de junio. Rubén Daniele, secretario General de SUOEM, afirmó: “hoy nos están cagando el 30 por ciento del salario y en este momento, la plata para el aumento sí está”.

SUOEM, movilizado: multitudinaria asamblea general en el Palacio 6 de Julio

Además, el gremialista criticó al intendente Martín Llaryora. "No les importa esta situación porque tienen la cabeza puesta en la Casa de Gobierno”, expresó ante la posible candidatura a gobernador para el año que viene del intendente.

"No les voy a decir lo que pienso personalmente porque va a parecer que me quiero meter en política y no quiero. Pero tengo unas ganas", expresó ante una multitud de trabajadores municipales de diferentes reparticiones.

Y añadió: "Yo no sé quien puta va a ser el próximo intendente. Ni me calienta. Pero ya le digo, al que sea, prepárese o renuncie porque se va a ver con un quilombo acá".

"No les importa que se choque la Municipalidad. Pero a nosotros sí. Este próximo año les vamos a contar las costillas una a una porque nos vamos a quedar defendiendo la Municipalidad", concluyó.