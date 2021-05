Después de la confusión y el desconcierto de miles de personas que fueron ayer y hoy al Centro de Convenciones de la ciudad de Córdoba para ser vacunados, el Ministerio de Salud de la Provincia resolvió cambiar el criterio de la vacunación para quienes perdieron el turno. Las autoridades sanitarias dispusieron que sólo deben asistir para colocar la dosis, las personas que tienen un turno otorgado para ese día.

“Lamentamos los episodios de los últimos dos días”, indicó Gabriela Barbás, la secretaria de Promoción y Prevención de la Salud, en diálogo con Radio Universidad, explicando que de ahora en más, quienes pierden su turno serán reprogramados para otra fecha.

Anteriormente, la cartera de Salud había indicado que aquellos por algún motivo perdieran el turno para asistir en el día y lugar previsto, podían asistir espontáneamente para ser vacunados. “La vacunación demora apenas 20 minutos, por lo que nadie debería tener que esperar y hacer grandes colas”, dijo la funcionaria, en referencia a las esperas de más de 4 horas registradas en la víspera.

En un comunicado, las autoridades sanitarias indicaron que “en la Ciudad Capital, durante la jornada de este jueves y hasta el sábado inclusive. se está vacunado a personas mayores de 50 años con comorbilidades, ya grupos etarios y poblaciones definidas por la autoridad sanitaria provincial: mayores de 60 años, ciudadanos trasplantados, dializados, con discapacidad y docentes de nivel secundario ”.

Y remarcaron que "quien no cuente con turno o no haya podido asistir en el momento que le fue asignado el mismo, no debe asistir a los vacunatorios"

Quienes aún no se hayan anotado y deseen recibir la vacuna de manera voluntaria contra el coronavirus deben registrarse en https://www.vacunacioncovid19.cba.gov.ar/Home y aguardar la notificación correspondiente para asistir, según día y lugar indicado.

TESTEOS

Por otra parte, la funcionaria de Salud dijo que la Provincia duplicará la capacidad de testeos en los puntos fijos que ya están disponibles, y que se sumarán nuevos puestos en los próximos días.

En ese sentido reconoció que la demanda de testeos creció significativamente en las últimas dos semanas, lo que ocasionó que haya largas filas en muchos centros de hisopado.

Desde el martes comenzó a funcionar un hospital de campaña del Ejército destinado a pacientes con Covid-19 en la localidad de Monte Buey. (Gobierno de Córdoba)

Barbás también dijo que se avanzará con la estrategia de sumar centros de atención prehospitalaria en distintos puntos del interior provincial. El primero ya fue montado en la localidad de Monte Buey, el segundo estará en los próximos días en Unquillo, y también se emplazará uno en el Hospital Domingo Funes (Santa María de Punilla).

MÁS CASOS

Frente a la suba de casos positivos en esta semana en Córdoba (en torno a los cuatro mil diarios), Barbás dijo que el Ministerio de Salud diseña que el número de contagios siga en alza. “Los casos van a seguir subiendo, por eso tenemos que reformar las medidas de prevención”, pidió.

"La gente debe entender que estamos en una situación muy delicada, y que no es momento para juntarnos con nadie, ni con amigos en un bar, ni con la familia en una casa", descrito, quizá anticipando las nuevas medidas restrictivas que tiene en carpeta la Provincia.

De hecho, una de las medidas que podrían definirse a partir de este viernes es la prohibición estricta de realización de reuniones sociales y familiares, al menos durante los fines de semana.

“Ser joven no te garantiza que no puedas desarrollar un cuadro grave de la enfermedad”, indicó Barbás en las declaraciones radiales.