El ministro de Defensa, Agustín Rossi, realizó serias acusaciones contras militares retirados que presuntamente realizan actividades conspirativas en el seno de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a posteos del ministro, se trata de un grupo denominado Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas que "conspiran contra los jefes de la ffaa, a los que ni siquieran nombran ni reconocen, conspiran contra la actual política de defensa", reseñó.

Rossi hizo hincapié en calificar como "conspirador nato" al general retirado Ernesto Bossi, quien se presentó como vocero de la "Mesa de Encuentro". "Tuvo cargos de conducción en el Ejército durante el menemismo, periodo de mayor degradación del salario militar y florecimiento de los suplementos no remunerativos que el gobierno de Alberto Fernández blanqueó", señaló.

Además, Rossi puntualizó que lamentaba "verlo al General Cundom en esa foto en representación de la Fundación Criteria, pantalla de empresa de seguridad del carapintada Tito". "El General Pasqualini, fue hasta hace 10 meses jefe del Ejército. Tuvo la posibilidad de resolver alguno de los problemas que describe. No pudo, no quiso o no supo", continuó.

Las acusaciones se hicieron extensivas a "Reimundes, el actual titular de Sociedad Militar Seguros de Vida, sucedió a Bossi en ese lugar. Mutual poderosa, financista principal de esta operación política, origen de gran parte de las acciones desestabilizantes vía, whatsapp, redes, sobre la actual política de defensa. Fue procesado por espionaje ilegal. Su camarada Bossi tiene similares inclinaciones: integró el staff de la SIDE con de Santibañes en el gobierno de De la Rua. Ambos fueron fuertes impulsores de involucrar a las FF.AA. en cuestiones de seguridad interior", apuntó.

Finalmente, el funcionario nacional indicó que "todos los militares retirados integrantes de esta Mesa han sido beneficiados por el blanqueo dispuesto por nuestro gobierno. Los retiros van desde $ 200.000 a $ 230.000, habiendo tenido un promedio de aumento de $ 50.000 el último mes"

"El mejor aporte que pueden hacer los retirados de las FF.AA. es apoyar a los militares en actividad, que están haciendo y obteniendo logros que nunca se habían podido alcanzar. Y si no quieren hacerlo, al menos no entorpezcan, no conspiren", finalizó.