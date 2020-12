Su inicio, remarcando que "no es un buen día para mí", anticipó presagios. Terminó su alocución pidiendo disculpas.

El diputado nacional Daniel Ferreyra sostenía su voto en el 'poroteo' extraoficial a favor del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Pero esta madrugada remarcó que se abstendrá. ¿Por qué? Por las amenazas recibidas.

"Algunos no entienden el significado de la democracia. He sido víctima de muchas amenazas, que en lo personal no me importa, pero llegaron hasta la casa de mi hija esta mañana", sentenció.

Remarcando la existencia de "controversias", el dirigente jujeño dijo estar "a favor de la vida" pero valoró que "el Gobierno tuvo el coraje de sacar debajo de la alfombra este tema y mandarlo para el debate". Por eso su idea era apoyar la idea.

Ferreyra adujo que durante la entrevista que le realizó esta mañana "una periodista renombrada", la misma "no tuvo mejor idea que decir que había vendido mi voto".