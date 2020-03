Este viernes, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en conferencia de prensa informó que por el momento no se suspenderán las clases.

“Hay medidas que se analizan día a día de acuerdo a cómo evoluciona la enfermedad”.

Así, en la tercera reunión interministerial por coronavirus. Se decidió por el “no cierre de los establecimientos educativos” porque “no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud. Los chicos no son un grupo vulnerable”.

Y amplió: “Cuando los chicos no van a la escuela tienen que quedarse fuera de la escuela y muchas veces se recurre a los adultos que son los que los cuidan, con lo cual aumenta el riesgo para los adultos”. “Hasta podría ser contraproducente”, dijo.

La jefa de epidemiología del hospital Ricardo Gutiérrez, Ángela Gentile fundamentó el por qué no se cierran las escuelas.

Los niños son transmisores pero no se vio mortalidad en pediatría a causa de este virus, explicó. Pero, en la situación epidemiológica que tiene el país hoy, de “circulación local, no comunitaria”, no es “conducente cerrar escuelas”.

Por otra parte, consideró que la escuela es importante para fomentar acciones de prevención y, además, es un lugar de contención.

Nicolás Trotta: sin suspensión de clases por coronavirus

Medidas de prevención

Informaron, también en conferencia de prensa, sobre la modificación de medidas sociales instaladas para esta etapa de contención de la pandemia en Argentina:

- lavado frecuente de manos

- evitar el saludo con beso en la mejilla

- evitar el saludo con apretón de manos

- disminuir la sociabilización del mate

- tomar dos metros de distancia entre las personas

- personas mayores a 65 años evitar grandes aglomeraciones

Transporte

El ministro de Transporte de la Nación,, Mario Meoni, dijo que están implementando todas las medidas preventivas.

La que tiene mayor impacto es la suspensión de los arribos de las zonas afectadas a partir del martes 17.

Aquellos turistas que se encuentren en Argentina pueden volver a sus respectivos países hasta el lunes 16 y los argentinos que se encuentren en el exterior pueden regresar al país hasta ese mismo día.

Desde el martes, esa exclusividad la tendrá Aerolíneas Argentinas con un plan de vuelos a establecer.