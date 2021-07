El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) definió un nuevo protocolo escolar que empezará a regir a partir del próximo lunes, cuando se retomen las clases tras las vacaciones de invierno. La nueva medida se implementará de manera escalonada, para lograr que todos los alumnos asistan a clases presenciales de lunes a viernes.

Según publica Infobae, la modificación del protocolo introdujo como principales novedades que el curso completo pasa a ser la burbuja y que la asistencia vuelve a ser obligatoria. Comenzará a regir para los dos últimos años de secundaria el próximo lunes, cuando los alumnos vuelvan del receso invernal.

La nueva modalidad se irá aplicando en etapas: el 9 de agosto se incorporarán los adolescentes de primer, segundo y tercer año. Una vez cubierta la secundaria, “y siempre que la situación sanitaria lo permita”, el 17 de agosto retomarían los cursos completos en primaria, modalidad especial, escuela para adultos, nivel superior no universitario y los centros de formación profesional. En tanto, el 23 de agosto se sumarían los chicos de nivel inicial, con lo que se completaría la presencialidad plena.

Cómo será la compleja implementación de las medidas

“El grupo burbuja es el aula completa de cada sala/grado/año/curso”, dice el borrador del protocolo. Es decir, ya no habrá dos o tres subgrupos dentro de los cursos para cumplir con los 1,5 metros de distancia, sino que todos los chicos confluirán en las aulas. No obstante, se mantiene el principio de no contacto entre los distintos grados de primaria o años de secundaria.

Para las clases presenciales en el aula "a cada estudiante se le asignará un lugar fijo que deberá respetar y que no podrá ser modificado mientras se mantenga la emergencia sanitaria”, advierte el instructivo. En la segunda mitad del ciclo lectivo, los 1,5 metros de distancia serán obligatorios ya no dentro del aula, sino entre los distintos cursos durante los recreos.

Para el caso de docentes que dicten clases en más de un curso, deberán “extremar las medidas de seguridad, tales como mayor distanciamiento respecto de los estudiantes, evitar la circulación por el aula, entre otras”.

Los ingresos a los establecimientos educativos seguirán siendo escalonados y se controlará la temperatura.

Qué pasará con los grupos de riesgo

Tanto los estudiantes como docentes que integren grupos de riesgo podrán estar exceptuados de asistir a la escuela, como así también aquellos alumnos que convivan con adultos con comorbilidades. Para ello deben presentar un certificado médico o acreditar la convivencia y recibirán alternativas de educación virtual.

No obstante, los docentes y alumnos de riesgo que hayan recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 hace al menos 14 días quedan fuera de la excepción, salvo que se trate de personas inmunodeficientes o pacientes trasplantados de órganos sólidos.

Se abrirán los comedores escolares

Desde el 17 de agosto se volverán a habilitar los comedores escolares. En caso de que sea un espacio cerrado, el coeficiente de ocupación será de un máximo del 50%. Asimismo las burbujas podrán comer al mismo tiempo siempre y cuando existan al menos 2 metros de distancia entre ellas.

Qué se deberá hacer ante un caso sospechoso o positivo

Ante un caso sospechoso de Covid-19 en la escuela, la burbuja (en este caso, el curso completo) debe aislarse preventivamente. Si una vez realizado el test, el caso de un docente se confirma, se tendrá que aislar durante 10 días corridos todas las burbujas a las que le dio clases hasta 48 horas antes de dar positivo. Si el contagiado es un estudiante, se aislarán durante 10 días el curso al que pertenece y los docentes que estuvieron en contacto con él hasta 48 horas antes del test.

Además, será obligatorio para todos los estudiantes y docentes que integren la burbuja testearse al séptimo día del contacto estrecho. Para poder volver a clases, tendrán que presentar el certificado del hisopado negativo.

La profundización de las tensiones entre el gobierno central y el porteño

El nuevo protocolo de CABA tensiona aún más el vínculo de Horacio Rodríguez Larreta con el gobierno de Alberto Fernández, ya que desde Nación sostienen que todavía no están dadas las condiciones epidemiológicas para retomar la presencialidad plena.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta cuestionó al gobierno porteño. “No hay nada que negociar con la Ciudad. Tienen que cumplir la norma y no pueden retomar la presencialidad total sin distanciamiento. Es irracional plantear presencialidad plena y sin distanciamiento dentro del aula. Le pedimos a Larreta y Quirós que sean responsables”, señaló.

