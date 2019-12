Mauricio Claver, asesor del presidente norteamericano Donald Trump para América Latina, decidió retirarse antes de los actos de asunción de Alberto Fernández, al anterarse que también estaría en la jura Jorge Rodríguez, titular de la cartera de Información de Venezuela y acusado por el Departamento del Tesoro estadounisende.

Donald Trump envió a tres funcionarios como sus representantes en la asunción presidencial de Fernández: el secretario de Salud, Alex Azar y los asesores presidenciales Michael Kosak y Mauricio Claver.

Azar y Kosak se quedaron y participaron de todos los eventos públicos organizados por la nueva administración nacional, mientras que Claver canceló las audiencias que tenía programadas y regresó anticipadamente a su país.

Claver no asistió a la jura de Alberto Fernández y canceló su reunión bilateral con el nuevo secretario de Asustos Estratégicos, Gustavo Béliz

El ministro Rodríguez quien participó de la ceremonia, es el principal asesor del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y está en la nómina de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que encabeza el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de allí el enojo del asesro de Trump.

“Desafortunadamente, debido a unas invitaciones y a algunas sorpresas que recibimos al llegar, decidí no ir y me voy temprano. No voy a tener las reuniones de trabajo que tenía programadas para mañana”, dijo el enviado especial de Trump a un diario porteño con el que tenía pautada una nota.

Según publica hoy el sitio infobae.com, ante a la inesperada crisis política desatada por la decisión de invitar al ministro de Maduro, Alberto Fernández decidió un gesto de acercamiento y ordenó a su canciller, Felipe Solá, que concerte una reunión fuera de agenda entre el Presidente de la Nación y el asesor Kosak, como una manera de intentar aquietar una crisis con estados Unidos que podría complicar las incipientes negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda externa.