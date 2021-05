El jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, contrajo coronavirus. Así lo comunicó este sábado en las redes sociales, donde informó que decidió hisoparse luego de tener síntomas compatibles con los de la enfermedad.

“Tuve síntomas, me hisopé y di positivo de Covid”, escribió en Twitter Miguel, quien contó que se encuentra aislado y recibe el seguimiento correspondiente.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; los ministros de Educación y Salud, Soledad Acuña y Fernán Quirós; y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Mendez.

Fuentes del Gobierno de la Ciudad consultadas por La Nación, informaron que, de acuerdo con los criterios del equipo de epidemiología del distrito, los funcionarios que participaron de la conferencia no se consideran contactos estrechos y por ende no deben aislarse. Destacaron que Felipe no habló durante los anuncios y que el lugar desde el que se realizó la transmisión era ventilado y permitió el distanciamiento social de funcionarios y periodistas.

En tanto, con respecto a la reunión con Cafiero y Bianco, los consultados desestimaron la toma de medidas de prevención en función del tiempo transcurrido entre el encuentro y el diagnóstico del funcionario.

Fuente: La Nación