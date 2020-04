El presidente Alberto Fernández expresó este viernes su "agradecimiento" a los argentinos que "trabajan para que otros puedan cumplir la cuarentena en sus casas", en el marco de la pandemia del coronavirus, al tiempo que afirmó que no quiere "ser un gran presidente" sino "ser el presidente de un gran país".

"También en Rosario muchas personas trabajan para que otros cumplan la cuarentena en sus casas. A todas ellas va todo mi agradecimiento", publicó Fernández esta mañana en su cuenta personal de Twitter.

"Queremos evitar el contagio. “Solo se trata de vivir”, como dice Litto Nebbia en el hermoso tema que musicaliza este video de @OkSucesos", agregó el jefe de Estado, junto a la publicación de un video que muestra imágenes del monumento a la Bandera, en Rosario, y una voz en off dice: "acá fue donde se enarboló la enseña patria por primera vez y hoy nos toca venir a izar y arriar esta bandera que nos cobija, haciendo patria como se dice".

Seguidamente, Fernández afirma: "Nosotros estamos enfrentando una tragedia, nosotros no yo, nosotros; yo no quiero ser un gran Presidente, lo que quiero ser es el Presidente de un gran país".

A partir de ahí se suceden varios relatos de trabajadores, como un pescador que dice: "Si no laburamos, si no hay pescador, no hay pescado, estamos tratando de salir para adelante, no queda otra".

Otro trabajador señala que "una economía se levanta y una vida no, no la recuperás más" y una mujer agrega: "para todos es duro salir todos los días de casa sabiendo que se arriesga uno y su familia pero hay que ponerle el hombro".

A su vez, una docente apunta: "Es un acto de amor, poder estar acá en la escuela, poder ser útil, realmente la escuela cumple una función social" y otro trabajador analiza que "es la importancia del Estado presente en todos sus niveles, el valor de la solidaridad, el valor de la empatía".

Otro trabajador cuenta: "Me quedé sin trabajo, soy albañil y trataremos de salir todos juntos". En tanto, un médico asegura que "hay que sacar de todo esto una enseñanza" y un joven reflexiona: "Esto para mí es un comienzo ahora". Luego, una mujer dice que espera que "si todo esto pasa la sociedad mejore, tengo fe en eso".

El video finaliza con una aseveración del mandatario: "Hay otra Argentina que podemos construirla un día después y entre todos, no aflojemos".