La discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), junto con el Plan de los 1.000 Días, cerrarán el año parlamentario del Senado con una sesión que se extenderá hasta la madrugada del miércoles con vigilias en las calles.

En el comienzo del debate Norma Durango, Senadora del Frente de Todos por La Pampa, anticipó que de aprobarse el proyecto el Poder Ejecutivo vetará la palabra "integral" que fue cuestionada por algunos legisladores indecisos.

La iniciativa que llegó al Senado contempla que después del plazo de la semana 14 de embarazo la persona gestante puede acceder a un aborto si está en riesgo su "salud integral".

En la búsqueda de consolidar una mayoría verde Durango dijo que se mantendrán las causales de la Interrupción Voluntaria del Embarazo vigentes desde 1921. "Este proyecto reivindica la maternidad como un derecho, no como una obligación", aseguró.

Mario Fiad, senador de Jujuy por la Unión Cívica Radical, criticó al proyecto tras referirse a la vida desde la concepción. "Las niñas no deben ser abusadas, las mujeres no deben vivir en entornos violentos y ser sometidas. ¿El proyecto acaso resuelve esas tragedias? no. Lo único que hace es pasar a la clandestinidad la violación, el abuso, la pobreza y las desigualdades", afirmó.

La senadora Silvina García Larraburu (Frente de Todos-Río Negro), anunció hoy que votará en forma afirmativa el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y manifestó que su decisión "es un voto deconstruido".

García Larraburu, quien en 2018 apoyó el proyecto de aborto pero votó en contra cuando el Senado trató el tema en el recinto, sostuvo: Como dirigente política tengo la obligación de cuestionarme e involucrarme con los cambios de nuevos paradigmas, con los anhelos de las nuevas generaciones. Ellas escribirán la historia".

El escenario en el Senado marca cierta paridad entre las posiciones a favor y en contra de la iniciativa que impulsó el presidente Alberto Fernández. La provincia de Córdoba tiene a tres representantes, Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez del lado de Juntos por el Cambio, y Carlos Caserio del Frente de Todos.

Dentro de los senadores que mantiene su voto expectante se encuentran el exgobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, el legislador entrerriano del Frente de Todos Edgardo Kueider. Ambos pidieron cambios al proyecto que llegó con media sanción de Diputados.

En el oficialismo también esperan ver que actitud toma el salteño Sergio "Oso" Leavy quien rechazó el proyecto en 2018. Sin embargo después de un pedido del presidente Alberto Fernández podría optar por la abstención.

Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, y la radical entrerriana Stella Maris Olalla completan las figuras de indecisos en el tablero de los que cuentan los votos de un lado y del otro.

El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.

En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

