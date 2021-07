En términos de competencia de las potencias mundiales – EE.UU, China.-, uno de los ejemplos es la instalación de la tecnología 5G. ¿Por qué “Debemos aceptar la tecnología 5G de China”?

Sabino Vaca Narvaja (SVN)- El despliegue del 5G constituye una auténtica revolución tecnológica (Algunos analistas hablan de la Cuarta Revolución Industrial) y es a la vez un campo esencial en la lucha por la supremacía dentro del tablero geopolítico mundial. Para comprender de qué hablamos cuando señalamos que la tecnología del 5G ha provocado una profunda transformación en el campo de las redes de telecomunicaciones ejerciendo un evidente impacto en todos los ámbitos de la vida humana y social, tenemos que retrotraernos a los años 80, cuando comenzó a comercializarse la primera generación de redes celulares. Se espera que el 5G sirva para mejorar el ecosistema digital y fomente muchas nuevas aplicaciones y casos de uso como ya sucede en China; por ejemplo, edificios, hogares y ciudades inteligentes, vídeo 3D, trabajo y juegos en la nube, cirugía a distancia, realidad virtual y aumentada, y comunicaciones masivas de máquina a máquina para la industria de la automoción y vehículos sin conductor. Asimismo, el uso masivo de las tecnologías digitales demostró en este último año un enorme valor en la lucha contra la Covid-19.

Siempre es bueno aclarar que los que eligen con qué tecnología avanzar son los operadores de telecomunicaciones (Telecom, Telefónica, Telecentro etc.), de esta manera se vino realizando en las generaciones anteriores. El Gobierno genera el marco regulatorio y controla que se cumpla, pero no define quiénes son los fabricantes que proveen las redes a los operadores. En ese sentido, el 5G es un estándar Global. Entonces la pregunta es ¿por qué no avanzar con la mejor tecnología? Es muy interesante ver que cuando estuvo la tecnología 1G, 2G, 3G, 4G parece que a nadie le importaba de qué país venía dicho desarrollo tecnológico, y ahora resulta que como China lo lidera se habla del 5G de China. Nuestro Gobierno toma decisiones soberanas y cree que el avance tecnológico es la mejor opción para promover nuestro desarrollo. Además, no existen constancias de las acusaciones que se hacen desde países del Norte Global. En la actualidad, son empresas chinas las que están haciendo disponible esta tecnología a terceros países, y está probado que el nivel de interconexión de las sociedades se ve reflejado en el grado de desarrollo de los países. De esta manera, si bien en Argentina aún nos falta fortalecer la fibra óptica y la generación 4G para pasar a la otra etapa, es estratégico trabajar en miras del desarrollo del 5G en nuestro país. Esto permitirá un avance comunicacional esencial para alcanzar el próximo nivel de desarrollo tecnológico, que es el denominado “Internet de las Cosas”, que en nuestro país permitiría generar una red de interconexión en todas las ramas de la industria y la agricultura. Avanzar en este campo es fundamental para evitar el rezago en dichas esferas e impulsar la actualización de toda la cadena industrial. Pero también tendrá un rol no menor en términos de gobierno y gestión pública.

AS- Uno de los reparos que suele presentarse a la relación con China desde los sectores de poder es que traería una confrontación con EE.UU., como si un alineamiento incondicional con esa potencia nos hubiera traído beneficios a lo largo de la historia. ¿Cómo es la relación inteligente con China que plantea la embajada de Argentina?

SBN- Argentina debe mantener mirada autónoma y tomar cierta distancia del conflicto entre estos dos países. Tanto uno como otro son socios relevantes para la Argentina. Dicho esto, la relación con Beijing representa claramente una oportunidad para Argentina. El vínculo entre ambos países está en un gran momento, sustentado en un marco de buen entendimiento y confianza recíproca, y la búsqueda del beneficio mutuo entre las partes.

Nuestro Gobierno tiene una visión compartida con China en relación a un orden político y económico internacional más justo y legítimo. Esto nos lleva a favorecer distintas acciones y estrategias comunes en los diversos espacios multilaterales en los que tenemos oportunidad de coincidir y, asimismo, este entendimiento se ha visto reflejado en el respaldo que ambos países se han prodigado en relación a sus reclamos soberanos. Esto se pudo ver con claridad esta semana con el firme apoyo de China en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas sobre nuestro reclamo de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Desde la Embajada argentina apostamos a que nuestros vínculos con China sean más estrechos en diversos aspectos como el de la investigación, intercambio de tecnología, educación y difusión de aspectos culturales, por nombrar algunos.

En lo comercial, nuestra perspectiva está puesta en seguir impulsando una mayor profundización e integración de nuestros vínculos comerciales. Tomando provecho de la fortaleza y tamaño del mercado interno chino, el poder adquisitivo de sus consumidores y las principales tendencias de consumo en china. Es clave el desarrollo del comercio electrónico, en este sentido se nos abre la oportunidad de aumentar y diversificar nuestras exportaciones por esta vía. China es un mercado estratégico no sólo para el sector agroalimenticio argentino, y en materia de tecnologías de la información se posiciona como uno de los mercados más desarrollados y con mayor volumen a nivel mundial. De esta manera, es muy importante la rápida adaptación al comercio electrónico. Estas plataformas tienen una dinámica masiva muy específica por lo que requiere un trabajo profundo; estamos trabajando con el área de exportaciones de nuestra Cancillería para consolidar nuevos productos. También se está coordinando para promover Pabellones Nacionales (con presencia de productos nacionales) en las principales plataformas de comercio electrónico de China, como JD y Taobao, que cuentan con 600 millones de usuarios activos cada una.

Adicionalmente, estamos articulando distintas acciones: desde acompañar empresas argentinas para que año tras año tengan una presencia en los principales eventos y ferias comerciales adonde acuden los compradores chinos, permitiéndonos aprender e intercambiar experiencias sobre políticas y las últimas tendencias del mercado chino en una multiplicidad de sectores. Lo hacemos también a través de acciones de promoción comercial, asistiendo a nuestros exportadores en rondas de negocios y en distintas acciones para conectarlos con contrapartes en China.

Asimismo, creemos en el valor del trabajo en conjunto con otros Ministerios, provincias, así como el sector privado, para definir sectores estratégicos y metas a alcanzar, articulando políticas. Al respecto, este año la Cancillería argentina presentó el Plan de Promoción de Exportaciones 2021, que surgió del trabajo con el Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones. Diversas cámaras empresariales han elegido a China como mercado sobresaliente de entre los destinos asiáticos, en línea con la importancia que dicho país tiene dentro de la balanza comercial argentina, así como su peso relativo dentro de los destinos de exportación en Asia.

AS- China es hoy uno de nuestros principales socios comerciales, aunque mantenemos un déficit, básicamente porque exportamos productos primarios –como soja- e importamos manufacturas de alto valor agregado. ¿Qué sectores de la industria podríamos potenciar para aumentar el comercio, por un lado, y corregir el desequilibrio de la balanza comercial, por el otro? ¿Podemos industrializar el litio, por ejemplo?

SVN- Como mencioné anteriormente, estamos trabajando para poder ampliar nuestra oferta exportable de productos para demostrar otros aspectos de la capacidad argentina por fuera las exportaciones tradicionales. Hay sectores que presentan gran potencialidad para adelantarnos en la cadena de valor agregándoles industrialización. Un ejemplo de esto son las reservas minerales. Efectivamente, el litio es un excelente ejemplo por la buena calidad que poseemos del mineral y las acciones de política pública que el país ya comenzó a promover por medio del proyecto de Ley de Movilidad Sustentable que anuncio nuestro presidente en la apertura de sesiones el 1ro de Marzo. De esta manera se generarán incentivos a que se instalen fábricas de baterías de litio y fábricas de autos eléctricos. Dada la capacidad de la industria automotriz argentina, si logramos extraer el litio, reconvertirlo, industrializarlo y volcarlo al desarrollo de la electromovilidad, creo que estaremos avanzando en un desarrollo estratégico y llevaría también a la reconversión de la industria automotriz.

Países como Brasil, Chile o Perú pueden justificar un saldo comercial positivo con China en base a la exportación de minerales, y nosotros no sólo podríamos alcanzar ese objetivo, que no es menor, sino que podríamos ascender en la cadena de valor, con todo lo que eso implica para la industria argentina.

Otro punto de clave para desarrollar, pensando en un escenario pos pandemia, es el turismo. El turismo chino creció enormemente, y los turistas de aquel país están catalogados como los que más gastan en promedio por día en el mundo. El turista chino suele elegir destinos de “naturaleza”. Por ejemplo, en nuestro país los destinos preferidos son las Cataratas, la Patagonia y la Antártida. Cuando viaja a nuestra región, el viajero chino adquiere paquetes que incluyen otros destinos en Latinoamérica. Por ese motivo es esencial articular una estrategia continental que ofrezca itinerarios que incluyan los principales puntos de interés turístico a nivel regional. El Ministerio de Turismo está elaborando un plan integral basado en la apertura de nuevas rutas aéreas, y está estudiando con Cancillería el modo de agilizar las visas para turismo y la promoción a través de redes sociales chinas. Se han sellado acuerdos con la plataforma digital de turismo china CTrip, una de las más grandes del mundo que cuenta con 400 millones de usuarios.

Fuente: Agenda Sur.