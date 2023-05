La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal informó que no será precandidata presidencial por el PRO, dejando el camino libre a lo candidatos Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Asimismo, en una entrevista televisiva dio señales de que no aspira a convertirse en precandidata a jefa de Gobierno porteña, donde ya hay dos postulantes.

Vidal anunció la decisión desde su cuenta de Twitter: “Hace un año y medio que recorro el país y, si bien estoy orgullosa del potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente, no puedo ignorar la angustia, el miedo y la tristeza que me transmiten en cada provincia. Paraliza la inflación, asusta la inseguridad, aturden las malas noticias, da temor el futuro porque el gobierno no da confianza”, expresó.

La diputada nacional insistió en que “las múltiples candidaturas sólo generan división e incertidumbre”, por lo que no pretende generar conflictos dentro del PRO. Con esta decisión la funcionaria cree que se descomprimirá la interna y brindará unidad al partido opositor.

“Ésta, como cada decisión de mi carrera política fue tomada en la calle, no detrás de un escritorio. Decidí escuchando a los que quieren educarse para progresar, a los que eligen libertad y no sometimiento, a los que trabajan y a los que dan trabajo. Decidí recorriendo y planificando el futuro que quiero para mi país”, explicó Vidal.

La exgobernadora bonaerense remarcó que seguirá trabajando para fortalecer las propuestas del PRO en todas las provincias del país y para “recuperar Argentina”.