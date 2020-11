El ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que no se molestó por las críticas que Mauricio Macri hizo al sector “filoperonista” de Juntos por el Cambio y aseguró que “no alcanza con ser un ex presidente” para ser el líder de la oposición.

En una entrevista con Romina Mangel, por FM Milenium, el ex funcionario intentó bajarle el tono a la polémica desatada hace algunas semanas por las declaraciones de Macri, quien se mostró arrepentido de haber “delegado la negociación política” de su gestión en dirigentes como Frigerio y el ex titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

“Yo la delegué en mi ala más política con filoperonistas tanto en la Cámara de Diputados y los gobernadores; yo tendría que haber puesto el foco ahí porque claramente se jugaba mucho en la Argentina en poder convencer”, había dicho Macri.

Sobre este punto, Frigerio aseguró coincidir con Macri: “Planteó que el error fue que él se tendría que haber involucrado un poco más y yo concuerdo con eso, nosotros se lo pedíamos”.

En ese sentido, explicó que haber sido “un gobierno débil”, por falta de representación parlamentaria y gobernadores afines, “requería que la máxima autoridad política estuviera dedicada la mayor parte del tiempo a construir gobernabilidad”.

Sin embargo, aclaró que a través del diálogo, el sector que integraba logró generar los consensos necesarios para pasar “el 90% de las leyes que el Ejecutivo pedía”. Y agregó: “Nosotros no teníamos poder, teníamos muchísimas responsabilidades, pero no teníamos el poder delegado”.

Con respecto al futuro político de Juntos por el Cambio, Frigerio opinó que la conducción del espacio la definirá “la gente” y recordó que en 2015 Macri conformó su liderazgo tras imponerse en las PASO.

“Los liderazgos no se declaman y no se piden, se ganan en elecciones. Todos los que quieran liderar tienen el derecho a pretender hacerlo. Después lo va a decidir la sociedad”, argumentó.

Por otro lado, señaló que el gobierno de Alberto Fernández “involucionó desde marzo a esta parte” porque propuso convocatorias a los sectores de la oposición pero “después se fue encerrando en sí mismo”.

“La carta de Cristina Kirchner tiene un 80% de pase de facturas y al final invita al diálogo”, remarcó, pero adelantó que si Alberto Fernández “convoca hoy a la oposición para trabajar juntos, por supuesto que hay que concurrir”.

En esa línea, aseguró que espera que Alberto Fernández revise las cosas que hace mal y que las cambie. “Yo soy de los que espera que a este gobierno le vaya bien”, dijo Rogelio Frigerio.