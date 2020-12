Este martes, en el plenario de las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado, comenzaron las rondas de exposiciones del debate en torno al proyecto de ley que legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) -que ya cuenta media sanción en la Cámara de Diputados- con la participación de una decena de abogados y especialistas.

La tanda de invitados continua este martes por la tarde, durante todo el miércoles y el jueves por la mañana. Luego los senadores se abocarán a su propia discusión y emitirán el dictamen de la iniciativa, que está previsto se trate en el recinto el 29 de diciembre, en medio de un escenario abierto por la ajustada proyección de votos que reúne el proyecto impulsado por el Gobierno.

Uno de los expositores fue el abogado constitucionalista y exministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Ricardo Gil Lavedra, quien se pronunció a favor de la propuesta y declaró que "no hay ninguna regla constitucional que obligue a penalizar el aborto" y precisó que "todos los órganos de derechos humanos a nivel internacional han establecido que puede practicarse el aborto temprano".

El también exJuez de la Corte Suprema de Justicia señaló que este proyecto, al igual que el presentado en el 2018, hace hincapié en la "descriminalización, la despenalización del aborto en las primeras semanas de gestación y, en segundo lugar, el acceso a la salud para esa mujer que se realiza ese aborto temprano".

"La Constitución Nacional, en muy pocos casos ordena criminalizar, el resto es decisión del legislador, que dice 'esta conducta la criminalizo o no'", expresó.

RICARDO GIL LAVEDRA 1/ - PLENARIO IVE 1/2 15-12-20

Respecto al comienzo de la vida humana, sostuvo que quienes se oponen al aborto "personifican u humanizan al proyecto de vida y esto no es así", remarcando que "el embrión no es una persona ya nacida" y "el derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer" ya que "la vida necesita un desarrollo para nacer".

"Es una ficción sostener que un embrión es un chico", añadió y refutó la "creencia de que si se despenalizan los abortos se van a multiplicar como un método anticonceptivo".

Para Gil Lavedra, "no hay bebé si no hay madre y la maternidad no puede ser forzada" ya que "la mujer no puede estar obligada a poner su cuerpo para continuar un embarazo no deseado".

"La maternidad es un derecho insoslayable de la mujer, si la estamos criminalizando y castigando, le estamos amputando ese derecho", concluyó.