El aporte solidario a los grandes patrimonios, creado mediante la ley 27.605, fue sancionado por el Senado el 4 de diciembre pasado.

Se trata de un aporte por única vez que alcanza a 13.000 contribuyentes que tienen bienes en el país y en el exterior por un monto igual o superior a los 200 millones de pesos.

Sin embargo, varias personas se niegan a pagarlo. Una de ellas, el futbolista de Boca Juniors, Carlos Tévez.

El diputado nacional oficialista Carlos Heller, afirmó que el futbolista "ha perdido mucho de lo que fue su esencia y perdió la oportunidad de tener una actitud solidaria", al negarse a pagar el aporte solidario de los grandes patrimonios, pero estimó que "habrá resoluciones judiciales y terminará pagando".

"Carlos Tévez ha perdido mucho de lo que fue su esencia. Lo lamento por él. En definitiva, que quiera o no pagar no va a determinar si va a pagar o no, porque se lo intimará y seguramente habrá resoluciones judiciales, y tendrá que terminar pagando", advirtió Heller.

Para el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, el deportista "perdió la oportunidad de tener una actitud solidaria pagando un aporte que no lo hubiera afectado, ni le hubiera cambiado nada".

"Me animo a pensar que su decisión tiene que ver con un contenido militante, por su vínculo con (el expresidente Mauricio) Macri y con todo lo que el macrismo representa, y que por eso lo lleva a actuar de esta manera", sentenció en declaraciones a Somos Radio AM 530.

El legislador recordó que "es un aporte obligatorio. Por lo tanto el que no cumple con las obligaciones fiscales tendrá un tema con la AFIP y eventualmente con la justicia".

"Nosotros estimábamos que este aporte iba a alcanzar aproximadamente a 12 mil personas. Diez mil ya pagaron y ahora la AFIP ha intimado a más de 2 mil personas que son las que no quieren pagar (...) ese tema lo resolverá la justicia, cerró.

Cómo se reparte lo recaudado

De acuerdo a lo establecido por la ley, los recursos generados por el Aporte Solidario y extraordinario serán destinados del siguiente modo:

El 20%, unos $45.000 millones, serán destinados a financiar la política sanitaria mediante la compra y elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico .

Del mismo modo, una cifra similar se destinará a subsidiar a las pymes para sostener tanto a sostener puestos de trabajo (20%) y a inyectar recursos en las becas Progresar (20%).

Otro 25%, unos $55.000 millones de los fondos, financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Finalmente, el 15% de lo recaudado, más de $33.000 millones, serán destinados a la mejora de la Salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

Fuente: Télam y Cba24n