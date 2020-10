El gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, participó este jueves del acto de licitación para la pavimentación de la ruta provincial S-390.

En esa instancia, aseguró que en Córdoba no hay grieta ni es necesaria que la haya. "En Córdoba no queremos grieta, en Córdoba no tenemos grieta. Nuestra única grieta es contra el atraso, contra la pobreza, contra la miseria", afirmó.

El gobernador también valoró el trabajo conjunto entre el sector privado y el público y señaló que, en este marco de pandemia, "Córdoba la está peleando".

"Nosotros tenemos que mirar hacia el futuro. Hacia cómo podemos generar más producción, hacia cómo generar más empleo", sentenció Schiaretti.