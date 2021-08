Este martes, pasadas las 16, se realizó un acto de inauguración del nuevo Hospital Regional de Río Tercero. Estuvo presente el intendente de esa localidad, Marcos Ferrer, la precandidata a senadora nacional, Alejandra Vigo, y el gobernador de la provincia de Córdoba Juan Schiaretti.

Las autoridades recorrieron el nuevo edificio, llamado "Brigadier General Juan Bautista Bustos", y brindaron algunas palabras para los presentes. En la visita también estuvo el vicegobernador de la provincia, Manuel Calvo.

"El federalismo se practica con acciones como esta", valoró el intendente Ferrer durante su discurso. Aprovechó para agradecerle al gobernador por la iniciativa y remarcó: "Tenemos uno de los gobernadores más federales del país".

Por su parte, el gobernador Schiaretti aseguró estar muy feliz por el hecho de que se haya finalizado la obra y señaló que ese hospital hacía falta en la zona. "Es autosustentable, sin residuos patógenos, sin papel", recordó con orgullo el mandatario.

Aprovechó también para informar que se asfaltará la calle donde está el edificio, lo que generó aplausos entre las personas presentes. "Es obligación del Estado proveer de salud a su gente", planteó el gobernador.

Sin alusiones a las próximas elecciones, Schiaretti dijo que "Córdoba tiene un gobierno progresista que habla poco y hace mucho" y expresó que la gente "necesita certezas".

"Me parece importante que los cordobeses sigamos trabajando juntos. Somos un pueblo de trabajo, un pueblo trabajador, que no se rinde nunca. Que no se calla nunca. Todo lo que Córdoba tiene lo conseguimos con el esfuerzo de todos los cordobeses", enfatizó.