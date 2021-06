Este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción de la Ley de ampliación de la zona fría para subsidio del consumo residencial de gas. Esta iniciativa alcanza a la región sureste y suroeste de la Provincia de Córdoba.

“Esta Ley servirá para mejorar la calidad de vida de muchísimos usuarios residenciales de nuestra querida Provincia, que se verán beneficiados con una disminución del 30% y 50% en las tarifas de gas, dependiendo de su situación de vulnerabilidad", remarcó la diputada por Córdoba Gabriela Estévez.

La legisladora señaló que se verán beneficiados 680 mil cordobeses y cordobesas. "Estamos llevando un importante alivio a ciento de miles de hogares de las zonas más frías de nuestra Provincia”, aseguró Estévez.

Se verán beneficiados:



• Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo

• Titulares de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil

• Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social

• Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles

• Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil

• Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo

• Electrodependientes, beneficiarios de la Ley Nº 27.351

• Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley Nº 26.844)

• Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza

• Ser titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Es importante aclarar que algunas de las localidades incorporadas no cuentan con gas natural en ese momento. Pero cuando tengan el servicio la tarifa será la correspondiente para zona fría.