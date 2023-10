Los datos clave que dejó la primera vuelta y las tendencias al ballotage que se viene

Según el escrutinio provisorio, Sergio Massa (Unión por la Patria, UP) alcanzó 36,68% de los votos vs 29,98% de Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA) y 23,83% de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio, JXC).

Fuera del top 3, Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País (HXNP) llegó a 6,78%, mientras que Myriam Bregman del Frente de Izquierda (FITU) rondó el 2,7%.

La mejor aproximación prelectoral a ese resultado fue la de CELAG, que en septiembre proyectó 35,8% de los votos para el candidato oficialista, sobre la base de hipótesis de recuperación de los votantes del Frente de Todos que no votaron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) 2023 (gráfico abajo).

Si se considera la brecha de 6,70 puntos porcentuales (pp) entre UP y JXC, la mejor aproximación fue la de Atlas Intel, que en su primera medición de octubre reportó 5,4 pp de ventaja, que acortó a 4,4 pp en su segunda medición del mes (gráfico abajo).

También acertó en su análisis respecto a que quienes no participaron en agosto mostraban una preferencia más fuerte para Massa. “En las primarias había una desmovilización muy fuerte dentro del electorado peronista, la cual tiende a desaparecer en estas generales”, afirmó Andrei Roman, director de la consultora. Con todo, subestimó a los dos candidatos más votados y sobreestimó a Schiaretti en 3,2 pp, diferencias estadísticamente significativas dado el error muestral de +/-1%.

También tuvo una buena aproximación al resultado de ayer la última encuesta de Proyección, que arrojó 33,6% para Massa vs 32,8% para Milei, 26,4% Bullrich, 4,2% Schiaretti y 3% Myriam Bregman, diferencias estadísticamente no significativas con el escrutinio provisorio dado el error muestral de +/-1,49% (gráfico abajo).

Otra buena aproximación al resultado provisorio fue la de CB Consultora, que reportó 33% para Massa, 31,8% Milei, 24,2% Bullrich, casi 8% Schiaretti y 3% Bregman (gráfico abajo). Nuevamente, las diferencias son estadísticamente no significativas dado el error muestral de +/-1,7%.

Gran parte del resultado de UP se explica por Provincia de Buenos Aires (PBA), que pesa 37% del padrón nacional. En ese distrito, Massa alcanzó 42,88% según el escrutinio provisorio, vs 25,72% de Milei y 24,07% Bullrich. El oficialismo logró alinear casi en su totalidad el voto a presidente con el de gobernador: Axel Kicillof (UP) logró la reelección con 44,88%, vs 26,62% de Néstor Grindetti (JXC) y 24,59% de Carolina Píparo (LLA).

La mejor aproximación al resultado en PBA fue de CB, que arrojó 43,6% vs 27,8% vs 26,3%, respectivamente (gráfico abajo), y anticipó correctamente que el caso Insaurralde tenía un impacto muy acotado.

De cara al ballotage del 19 de noviembre, se abre un nuevo proceso que habrá que ponderar, ya con el impacto del resultado de ayer. Sin embargo, hasta que aparezcan las próximas encuestas, resulta oportuno repasar qué tendencias anticipaban para la segunda vuelta las mediciones que más se acercaron a los datos del 22 de octubre.

Según la encuesta de Atlas Intel que mejor se aproximó a la brecha entre UP y LLA, Massa alcanzaba de intención de voto 39,3% vs 41% de Milei, una brecha de apenas 1,7 pp que dejaba esa disputa en empate técnico, dado que no resultaba estadísticamente significativa y que casi 20% de los electores se mantenía indeciso (gráfico abajo).

En tanto, según la primera encuesta de CB realizada en octubre, Massa alcanzaba 35,3% de intención de voto vs 36,9% de Milei, una brecha de apenas 1,6 pp que también dejaba la disputa en empate técnico, dado que no resultaba estadísticamente significativa, que casi 16% de los electores decía que votaría en blanco y que 12,1% se mantenía indeciso (gráfico abajo).

Finalmente, el mismo estudio arrojó que 48,1% de los electores creía que el país necesitaba un liderazgo de diálogo y capaz de generar consensos, vs 45,4% que se inclinaba por uno firme y capaz de imponer sus ideas; 6,5% no sabía (gráfico abajo). Si bien la brecha de 2,7 pp entre ambos perfiles de presidente deseado resultaba estadísticamente no significativa, sugería que el candidato con más chances de cara al ballotage sería aquel que mejor exprese la idea de gobierno de coalición.