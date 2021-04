Fastidioso, Luis Juez decidió dar una entrevista a la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires en las últimas horas. Y el blanco de sus críticas fue Alberto Fernández.

En medio de la ola de contagios de coronavirus, el diputado nacional bregó por el semblante presidencial "de abril del año pasado", quien "te entusiasmaba y te daban ganas de escucharlo". A su juicio, ahora se convirtió en un "guaso pendenciero, patotero, fastidioso, endilgador de responsabilidades".

Apuntó a la figura del mandatario, solicitando que sus asesores "le saquen el celular para que no use Twitter" porque hoy "tritura la credibilidad presidencial todos los días".

"El tipo que conduce, que tiene las riendas, tiene que ser el tipo más sereno. Es un momento maravilloso para que el Presidente recupere la calma y actúe con mesura, tiene que convencer, no ordenar. A patadas en el traste a tus contribuyentes , es muy difícil ", sentencia en radio LaOnceDiez.

También consideró que "la gente está con miedo", pero argumentó en que "como le mintieron tanto ... ", no hay acuerdo para cumplir las restricciones .

SIGUIENDO Do discursiva Línea, concluyó:..? "Este Es Un Pueblo muy sumiso Si No Fuera Así no deberiamos los Dirigentes Que TENEMOS ¿Como No te podés dar Cuenta de ESO No podés Hablar a los gritos Todos Los Días Tratando a la gente de irresponsable " .