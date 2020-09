Con las oscilaciones a que obligan los intrincados caminos de la Justicia Federal, avanza una grave denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri, Marcos Peña y Rogelio Frigerio por el supuesto fraude que se habría perpetrado contra el Estado mediante la venta de terrenos fiscales por debajo de su valor de tasación.

Dicha denuncia señala que los ex funcionarios nacionales fueron parte de una maniobra para adjudicar valiosos lotes, a precios viles y a través de subastas amañadas, a distintas personas afines a su gestión: desde aportantes a la campaña electoral del propio Macri en 2019 hasta empresarios, amigos y familiares.

La acusación fue presentada por la Oficina Anticorrupción, partir de auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ente encargado de la administración de los inmuebles. Se centra en las operaciones de adjudicación seis terrenos aledaños a Puerto Madero, dos predios en la CABA y el Establecimiento General Paz, en Ordóñez, al sur de esta provincia.

Las actuaciones comenzaron a ser instruidas en el Juzgado Federal 10, a cargo de Julián Ercolini y con la investigación del fiscal Gerardo Pollicita.

Sin embargo, el pasado martes Pollicita decidió declararse incompetente para intervenir en la causa, aduciendo que ya existe una causa en curso sobre hechos similares en el Juzgado Federal 11 a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

En dicha causa se investigan más de 100 hechos, bajo similares tipificaciones, por la venta de terrenos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según las denuncias, la operatoria habría sido similar a las recientemente investigadas por las nuevas autoridades de la AABE.

Se espera para las próximas horas la definición respecto del destino final de este caso, en el que se ha puesto bajo la lupa lo sucedido en el Establecimiento General Paz, propiedad del Ejército Argentino.

Valores

El informe presentado por la Oficina Anticorrupción destaca patrones que se repiten en los casos presentados. Además, remarca que el perjuicio para el Estado fue de 74.536.889 dólares.

La acusación se extiende también a Ramón María Lanus García Llorente, ex presidente de la AABE, Pedro Comín Villanueva, ex vicepresidente de la AABE y Ramón García Llorente, ex director de Gestión Patrimonial de la AABE

Entre los nombres que habrían resultado beneficiados aparecen Nicolás Caputo, Mario Quintana, integrantes de la familia Blanco Villegas (vinculados a la madre del ex presidente) y aportantes de la campaña de Cambiemos.

"La maniobra fraudulenta consistió en adjudicar los inmuebles subastados a un valor sensiblemente inferior al valor real, en perjuicio del erario público y beneficiando a los adquirentes en su gran mayoría vinculados a aportantes a la campaña presidencial de 2019 de Mauricio Macri, a reconocidos amigos del entonces presidente de la Nación, y a personas vinculadas con otros ex -funcionarios públicos", destaca el escrito.

"Para consumar la finalidad espuria, los autores de la maniobra recurrieron al ardid de fijar la base de subasta en una suma superior a los 2/3 del valor venal, simulando que protegían el patrimonio estatal, cuando en realidad mediante el direccionamiento de las subastas, garantizaron que no hubiera puja, o bien que la puja resultara aparente", añade.

"En consecuencia, los inmuebles terminaron siendo adjudicados por el valor base de la subasta o por sumas apenas superiores a dichos montos, y siempre muy por debajo de los valores venales fijados por el Tribunal Nacional de Tasaciones", concluye el trabajo.

Dos tercios

Sobre la operatoria específicamente llevada a cabo en las 12 mil hectáreas que el Ejército posee en Ordóñez, la investigación destaca que los 51 lotes puestos a subasta fueron adjudicados a valores inferiores a la tasación inicial. En promedio, la merma osciló entre un 20 por ciento y un 45 por ciento.

"La totalidad de las adjudicaciones de las subasta 39/17 y 40/17 implicaron un perjuicio para el Estado Nacional de U$S 19.804.197, comparando los valores de adjudicación, con los valores venales fijados por el Tribunal Nacional de Tasaciones", amplía el texto.

También remarca que nueve grupos señalados adquirieron 30 lotes, es decir el 65,31 % de los terrenos subastados. "El grupo más favorecido está vinculado con la sociedad la Cebadilla S.A. que formaría parte del grupo Blanco Villegas", puntualiza el estudio de la OA.