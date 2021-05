El ex presidente Mauricio Macri afirmó hoy que la Argentina es "azotada" por el "populismo" y consideró que eso hace que se debilite el sistema institucional y se produzcan "ataques a la independencia judicial".



"El populismo que azota a mi país debilita el sistema institucional, cercena la libertad de expresión y ataca la independencia judicial", subrayó el ex mandatario, que viajó a Miami, Estados Unidos, para participar del foro “Defensa de la democracia en las Américas”.

Según consideró el ex mandatario, "queda claro que las democracias no mueren por un golpe de Estado", y agregó "Ya no vemos un hecho abrupto, como los tanques saliendo a la calle, sino dirigentes que ganan una elección y desde a dentro del sistema empiezan a corroerlo, a debilitar el sistema institucional, cercenar la libertad de expresión, atacar la independencia del poder judicial y proclamándose los defensores del pueblo para justificar todo todo tipo de atropellos”, afirmó el creador del PRO.



"Argentina está amenazada por un comportamiento que busca debilitar el Poder Judicial, violando la Constitución y los derechos humanos. Tiene un propósito: generar impunidad sobre funcionarios de su gobierno que están siendo investigados por hechos graves de corrupción y algunos que ya han sido condenados. Y todo lo disfrazan bajo la figura del lawfare, que ellos son las víctimas de periodistas, la oposición y jueces que buscan perseguirlos”, recalcó Macri.

Además, sostuvo que tanto él como su familia han sido perseguidos por el Frente de Todos y expresó: "No ha tenido límite".

Crisis por el Covid19

En el marco del pico de contagios y muertes que está produciendo la segunda ola del coronavirus en Argentina, el ex presidente criticó al gobierno nacional: "El populismo conduciendo una crisis sanitaria es una doble combinación, es más peligroso. Esto es grave, porque queda más en evidencia la mentira y la ineptitud", enfatizó, quien durante su gestión eliminó el Ministerio de Salud, bajándolo al rango de Secretaría.



"En el caso de nuestro país, nos han llevado a la cuarentena más larga del mundo, debilitando todo el tejido social, alterando toda la vida de los argentinos, generando problemas psicológicos y sanitarios que vamos a ir encontrando en los próximos años", sostuvo Macri.



"Lo que es más complejo es que el populismo inocula el virus de la resignación. Nos quieren hacer creer que esto es así, que la gente tenga que resignarse a la pobreza, a no tener cloacas, a no tener agua potable y ahora ni siquiera pueden vacunarse. Contra eso es lo que realmente tenemos que luchar", agregó el opositor.

Macri tampoco se privó de hacer duras críticas a las negociaciones por la adquisición de vacunas contra el coronavirus que hizo el gobierno de Alberto Fernández y consideró que se hicieron con una “ineptitud absoluta”.

Con información de N.A.