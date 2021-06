A menos de tres meses para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias el ex presidente Mauricio Macri remarcó que si no hay una lista consensuada en Juntos por el Cambio "habrá una PASO". Además, condicionó a Horacio Rodríguez Larreta y volvió a pedir que María Eugenia Vidal sea candidata en provincia de Buenos Aires.

"Horacio está muy bien posicionado como candidato para Presidente en el 2023, pero hoy se juega el 2021. Él tiene la responsabilidad como jefe de la Capital de lograr, en lo posible, generar un consenso para evitar una PASO", advirtió.

Macri salió a marcar el terreno en la interna de la coalición opositora -a poco más de un mes del cierre de listas-, donde el jefe de Gobierno porteño busca conseguir el apoyo de los intendentes bonaerenses a favor de Diego Santilli, su elegido para encabezar la lista en la Provincia.

El ex presidente volvió a referirse a que la persona adecuada para pelear las urnas en territorio bonaerense es María Eugenia Vidal. "Puede hacer una enorme diferencia", aseguró, indicando que sería que la ex gobernadora "un refuerzo único" para pelear un "en el distrito más complejo donde tenemos que dar una batalla por los valores".

Consultado sobre si sería candidato en las próximas elecciones legislativas, respondió: "No hace falta que yo sea candidato en Capital, jamás debería ser necesario algo así, sería un fracaso por no poder dialogar. Esperemos tener una lista consensuada, sino habrá una PASO" , enfatizó.

Además, le pidió a todos los dirigentes ser generosos y "no poner los proyectos personales por delante en este momento", porque en los próximos comicios "no se define el 23". Aunque agregó que "no hay 23 sin 21".

En ese marco, Macri volvió a descartar la posibilidad de ser candidato presidencial en 2023. "Yo lo que he hecho justamente es correrme de cualquier lugar de competencia personal, yo no estoy en ese plano, realmente no me interesa", afirmó.

