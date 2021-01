En una entrevista brindada al programa "Es por acá" de Radio Universidad, Marcelo Cossar, legislador por la Unión Cívica Radical, brindó su postura acerca del posible "default técnico" en el que podría caer la provincia, debido al impago de la deuda del Bono Podcar 2021.

Cabe destacar que el gobierno no pagó el vencimiento de intereses de su deuda pública, valuada en una cifra de 25 millones de dólares, la cual había caducado el pasado 9 de diciembre y posteriormente le habían otorgado 30 días de gracia.

La provincia confía en las negociaciones contrarreloj para no caer en default

Marcelo Cossar respecto del tema enfatizó: "Es necesario que la gente entienda que Córdoba entró en default no porque no le hayan aceptado la reestructuración de la deuda, sino porque no pagamos. La provincia hizo 5 ofertas, pero los acreedores dijeron que no".

"Esto nos jode, nos duele y nos molesta. Del otro lado te abruman diciendo que Córdoba está espectacular, que iba a honrar sus deudas, pero no es así. Córdoba no paga un peso y contrajo deuda por más de 1.600 millones de dólares", expresó Cossar.

El legislador opositor explicó que las reestructuraciones del gobierno se basan en extender el plazo de los vencimientos desde 2 a 4 años posteriores a lo inicialmente acordado y cargó contra el gobierno de Schiaretti: "Moraleja, yo inauguro, yo hago obras públicas costosísimas, total me voy del gobierno y que pague el que viene y dejo embargado a los cordobeses por muchísimos años más".