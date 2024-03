Luego del revuelo que generó la difusión de los sueldos de los jerárquicos del Poder Ejecutivo, que reflejaban un aumento de un 48%, el Presidente Javier Milei comunicó que derogará el decreto que establecía ese incremento.

La tabla detallada con la diferencia salarial de ambos meses del 2024 fue publicada por la diputada del bloque “Unión por la Patria”, y en pocos minutos logró hacerse viral.

Leer: Victoria Tolosa Paz acusó a Milei de subirse el sueldo casi un 50%

Tras el impacto que tuvo en los usuarios y posteriormente en los medios de comunicación, Javier Milei salió a responder las críticas y culpó a la ex presidenta Cristina Kirchner ya que había sido una normativa de su gestión.

El decreto 206/2024 firmado por Milei, el Jefe de Gabinete Nicolás Posse y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello establecía llevar el salario presidencial a 6 millones de pesos brutos. La resolución iba en contramano del ajuste promovido como bandera del gobierno liberal. Además se trata de una recomposición que claramente no se había dado para la mayoría de los trabajadores del sector público y privado.

La situación ocurre tras el conflicto interno generado estas últimas semanas por el aumento del 30% en las dietas de diputados y senadores.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, publicó Milei en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido. En un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política”.

La respuesta de Cristina Krichner

Tras el revuelo generado por la noticia y la acusación de Milei, por ser un decreto “antiguo” firmado por la ex presidenta, Cristina salió al cruce.

“Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue.”