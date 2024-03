Luego de que el Presidente Javier Milei comunicara que derogaría el decreto que establecía un incremento de sueldos a él y sus funcionarios, se desató un ida y vuelta entre el mandatario y Cristina Kirchner.

Todo comenzó cuando Victoria Tolosa Paz, diputada de Union por la Patria publicara un tuit reflejando un desmedido aumento del sueldo del presidente y los altos funcionarios del Poder Ejecutivo y en pocos minutos lograra hacerse viral.

Leer: Victoria Tolosa Paz acusó a Milei de subirse el sueldo casi un 50%

Tras la publicación, Javier Milei salió a responder las críticas y culpó a la ex presidenta Cristina Kirchner ya que había sido una normativa de su gestión.

El decreto 206/2024 firmado por Milei, el Jefe de Gabinete Nicolás Posse y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello establecía llevar el salario presidencial a 6 millones de pesos brutos. La resolución iba en contramano del ajuste promovido como bandera del gobierno liberal. Además se trata de una recomposición que claramente no se había dado para la mayoría de los trabajadores del sector público y privado.

La situación ocurre tras el conflicto interno generado estas últimas semanas por el aumento del 30% en las dietas de diputados y senadores.

Pero la ex presidenta, Cristina Kirchner no se quedó callada y salió al cruce.

“Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue.”

La ex funcionaria subrayó que fueron los funcionarios libertarios, incluyendo al Jefe de Gabinete Nicolas Posse y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, los que firmaron el decreto para hacer efectivo el aumento salarial.

“Usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron. Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, no?”, escribió Cristina en su cuenta personal de X.