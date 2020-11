El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, apuntaló el mensaje de cambios en la Policía después de los cuestionamientos por los homicidios en los que participaron agentes de la fuerza.

"No habrá ni excusas ni tolerancias respecto de quienes no estén dispuestos a formarse o que formados no cumplan las disposiciones legales y los protocolos vigentes", señaló al participar del acto de entrega de patrulleros y equipos de seguridad.

Visiones sobre el nuevo protocolo de "uso legal y racional de la fuerza”

El sábado pasado el gobernador Juan Schiaretti nombró como jefa de la Policía a comisaria general Liliana Zárate Belletti quien avanza en un plan de mayor formación profesional.

Las muertes más resonantes, como los de Valentino Blas Correas y Joaquín Paredes, pusieron en el ojo de la tormenta a la institución policial.

Además la semana pasada el Ministerio de Seguridad provincial presentó un nuevo protocolo para regular el uso de la fuerza cómo las armas y la acción policial.