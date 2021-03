Santiago O'Donnell es escritor, una de las principales referencias del periodismo de investigación en la Argentina, dos conceptos que se han ido abriendo durante décadas y hoy son separados por algo apenas menor que un abismo.

Tras el boom editorial y político que significó la publicación de Argenleaks en 2011, el autor no se detuvo y continuó ejerciendo el oficio de una manera antigua: incomodando a sectores de poder.

Politileak y Argenpapers, otros dos textos que pusieron al desnudo un complejo campo y sus solapados vínculos: la geopolítica, los “servicios” de inteligencia y las relaciones estrechas entre funcionarios y actores económicos.

Pero eso no es nada.

¿Qué mueve a un periodista a involucrarse en los enredos familiares de unos de los clanes más poderosos de la Argentina?

Con la publicación de Hermano, O´Donnell parece haber incomodado en demasía a los Macri: todos los recursos judiciales y mediáticos fueron puestos, primero, para evitar la publicación del libro; ahora, para crear una atmósfera de suspicacia en torno a las revelaciones sobre la “famiglia” y algunas de sus dinámicas.

Fue Mariano quien contactó a Santiago en 2020 (se conocieron en EE.UU hace más de dos décadas) con la necesidad de contar la historia de su familia, envuelta en una disputa por la herencia de Franco. 18 horas de grabación donde el expresidente y los suyos no quedan bien parados.

Causa Parque Eólicos

Este martes 16 de marzo, ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, Mariano Macri dijo desconocer todo sobre la causa Parques eólicos -apenas 15 minutos y por ZOOM-. Expresó, además, que no sabe nada del supuesto negociado entre sus hermanos Mauricio, el expresidente, y Gianfranco, cabeza de las sociedades M.

En el texto de O´Donnell Mariano Macri había afirmado que “en el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio”.

La denuncia que tramita el juez sostiene que las sociedades vinculadas a Macri compraron -en circunstancias inmejorables- los parques eólicos y los vendieron rápidamente obteniendo una ganancia millonaria, en dólares.

Consultado por este medio, el autor dejó algunas impresiones.

O´Donnell- No conozco exactamente las palabras de Mariano Macri en el juzgado de Martínez de Giorgi pero tengo entendido que es una declaración un tanto contradictoria. Por un lado pone en tela de juicio que yo no digo la verdad o que él nunca dijo lo que aparece en el libro (Hermano). Pero, por otra parte, dice que lo que dijo en el libro no fue autorizado para ser publicado. Sobre sus dichos en relación a la causa Parques eólicos quiere dar a entender que fueron comentarios que hizo pero que no cuenta con las pruebas para respaldarlos.

Mariano, crudamente, era quien pensaba (mientras se realizaba la grabación para el libro, para el cual dio su consentimiento) que a Mauricio “no le vendría mal una temporada en la cárcel”.

El menor de los Macri le reveló a O´Donnell algunos de los secretos de la familia que acrecentó su fortuna y poder estando siempre ligada al Estado, ya sea como socio, como grupo de presión o, como lo fue entre 2015 a 2019, al mando de los destinos políticos del país. La causa Parques eólicos quizá sea la punta visible de un iceberg que esconde, entre otras causas, la operación de compra del Correo Argentino.

Una medida inédita

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No. 6 a cargo de la doctora Susana Margarita Gastaldi le ha ordenado a O'Donnell que le entregue a Mariano Macri todas las grabaciones de las entrevistas. La jueza parece querer reescribir toda la jurisprudencia mundial sobre fuentes y libertad de expresión. ¿Cómo explicar, técnicamente, este imposible jurídico?

O´Donnell a Cba24n.com.ar- Lo que Mariano Macri pone en duda es si yo, como periodista, luego de entrevistarlo, tenía derecho a publicar lo que publique sin haber pedido autorización a él. Tengo muchísimos años de periodismo, más de 30, y nunca escuché que ningún entrevistado tenga que darte una autorización para publicar lo que él mismo está expresando en una entrevista.

La defensa de O´Donnell sostiene que la medida viola estándares internacionales, poniendo al Estado ante una causal de responsabilidad internacional, por lo que la situación ha sido denunciada ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Gastaldi no ha dimensionado que está ordenando a un periodista a que entregue material, producto de su labor, para que tenga acceso a esos elementos la persona que intentó extrajudicial y judicialmente, en dos instancias, impedir la publicación. No hay antecedentes en el mundo de exigencias semejantes.

O´Donnell- Si Mariano Macri quiere decir que no dijo la verdad en Hermano y que ahora está diciendo la verdad ante la Justicia, está en su derecho y será la Justicia la que decidirá la cuestión. Pero si él llega a decir que yo no dije la verdad, o que yo cambié algo de lo que dijo, voy a tener que defenderme y demostrar con las pruebas que dispongo que lo que dice Mariano no es verdad. Lo que sí puedo decir es que, hasta ahora, en las acciones judiciales que primero utilizó para impedir la salida del libro, y después para obtener la copia de las grabaciones (según él para obtener certezas y preparar un juicio por daños), en todas esas actuaciones en ningún momento sugirió o dio a entender o me acusó de haber mentido o haber publicado algo que él no dijo.

Continuará.