Este viernes, en sesión especial, el Concejo Deliberante aprobó la emergencia en el transporte urbano de Córdoba. La votación fue ajustada: 16 votos a favor contra 15 en contra.

El oficialismo quedó satisfecho con la aprobación mientras que la oposición criticó los "superpoderes" que el pliego le entrega al intendente Martín Llaryora. El viceintendente Passerini, en diálogo con los medios, defendió el proyecto.

"Históricamente, cada vez que hubo un conflicto de transporte, la solución caía sobre las espaldas de los usuarios con un aumento de boletos. No queremos seguir ese camino", precisó Passerini. El proyecto, según el viceintendente, les brinda las herramientas para llegar a otra solución.

Además, aseguró que la intención del municipio es lograr que el servicio se reestablezca lo antes posible y que se conserven los puestos de trabajo de los choferes. "Ojalá el lunes nos estemos sentando para dar una solución a este conflicto que ya es bastante largo", planteó el viceintendente.

El funcionario aclaró que reconfigurarán el servicio en este contexto de emergencia, donde el uso del transporte ha mermado. "No podemos seguir teniendo frecuencias en horarios que la gente no utiliza y no tener frecuencias en los horarios que la gente más necesita", indicó Passerini.