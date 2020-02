Este miércoles la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue formalmente designada presidenta del PRO, tras confirmarse que no tendrá oposición interna. En su discurso, agradeció al ex presidente Mauricio Macri.

Este miércoles venció el plazo para presentar listas y la de la ex funcionaria encabezó la única que fue presentada, por lo que quedó oficialmente designada como presidenta del partido, en reemplazo de Humberto Schiavoni.

"Para mí es un orgullo y una responsabilidad dirigir el PRO. Agradezco a Mauricio Macri y me comprometo a trabajar por la libertad, la transparencia, la igualdad de oportunidades y el progreso y la autonomía personal como motores de todo cambio positivo en la sociedad", expresó Bullrich.

El nuevo Consejo Directivo nacional del PRO está integrado por Federico Angelini como vicepresidente primero, Laura Rodríguez Machado como vicepresidenta segunda y Eduardo Macchiavelli como secretario general.

En cuanto a los vocales: Carmen Polledo, Cristian Ritondo, Gladys Moisés, Fernando De Andreis, Karina Spalla, Esteban Bullrich, Camila Crescimbeni, Néstor Grindetti, Verónica Barbieri, Guillermo Dietrich, Alfredo Luis De Angeli, Alicia Nidia Moirano, Martín Goerling, Omar De Marchi, Sonia Cavagnini, Sergio Wisky y Raúl Schiavi.