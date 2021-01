El diputado bonaerense del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, afirmó que la fundación de Mauricio Macri "no está inscripta en la Inspección General de Justicia".

Cabe recordar que el ex presidente Mauricio Macri, lanzó este pasado martes 26 de enero, una fundación bajo su nombre creada para como espacio para trabajar distintos proyectos e iniciativas entre los que se priorizan, por ejemplo, "los programas e incentivos para promover en el país una educación de calidad".

"Me puse a averiguar: no existe la Fundación Mauricio Macri. No está inscripta en la IGJ ni en ninguna de las direcciones de personas jurídicas de las provincias. Tampoco hay trámite de inscripción iniciado en ningún lado", publicó Rodolfo Tailhade en su cuenta de Twitter.

"Todo trucho, como toda la vida y obra de Mauricio Macri", agregó el legislador representante del Frente de Todos.

Desde el espacio macrista "Agrupación Ciudadana" salieron al cruce con el diputado y le adjuntaron una captura de pantalla del sitio web de la Inspección General de Justicia: "Hola Rodo. Fue presentada en la IGJ la cual le asignó un número correlativo (algo así como el "DNI") Ya que estás de investigador (creímos que eras Diputado y que para eso te pagabamos)".

“Hola Rodo. Fue presentada en la IGJ la cual le asignó un número correlativo (algo así como el "DNI") Ya que estás de investigador (creímos que eras Diputado y que para eso te pagabamos) por qué no averiguas las violaciones a los DDHH que tu Kumpa Gildo está cometiendo en Formosa. https://t.co/zvY7TV1MJ5”— Agrupación Ciudadana on Twitter Link Agrupación Ciudadana on Twitter

Por último Tailhade, les recordó la fallida construcción, a principios de 2020, de la fundación "CEPLA - Cambiar es posible en Latinoamérica", y argumentó: "La fundación de vuestro jefe es todo mentira. Asúmanlo. Es una truchada, una jugada de Torello de febrero 2020, que además está paralizado".