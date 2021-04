El tribunal municipal de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, ordenó este domingo habilitar desde este lunes 19 de abril las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), arrogandose el derecho a anular el alcance del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Gobierno nacional el jueves pasado.

En la tarde noche del domingo, se dió a conocer el fallo del tribunal integrado por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, que de manera virtual definieron hacer cae el efecto del DNU en la CABA.

Durante la noche del domingo, el propio jefe de Gobierno porteño, dio una conferencia de prensa anunciando que las clases seguirían con normalidad, pese al marcado crecimiento de casos en AMBA, distrito sindicado por todos los especialistas como el foco de contagios de la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

Recordemos que la decisión del presidente Alberto Fernández generó la reacción inmediata del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se había comprometido a mantener la presencialidad pese a la complicación del escenario sanitario por el creciente número de contagios de coronavirus.

La votación del tribunal fue unánime y no hubo aparatamiento, pese a que fue presentada una recusación por un abogado particular contra Nieves Machiavelli, por ser hermana del ministro de Medio Ambiente del gobierno porteño, Eduardo Machiavelli, y no debería haber participado en la votación.