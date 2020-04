El aislamiento dispuesto en el país en el marco de pandemia, primero como recomendación y luego como obligación, repercutió en todos los sectores. En las escuelas, en todos sus niveles, se vivieron los primeros efectos de las medidas. La suspensión de las clases presenciales, lo que no significó el fin de las actividades educativas, obligó a redefinir todos o casi todos los procesos.

Un desigual acceso a las tecnologías, la falta de costumbre y una imposibilidad de predecir un contexto que demandaría, como la actual pandemia, volcar todos los procesos a la virtualidad, generaron una profunda repercusión en los y las docentes. Es que, no todos estaban habituados a estas dinámicas de trabajo, de enseñanza-aprendizaje, mientras que no hay uniformidad de acceso y manejo de herramientas y tecnologías. Estas situaciones se repiten entre las familias, alumnos y alumnas, en todos los niveles.

La decisión de no “calificar” los aprendizajes, al menos mientras no se vuelva las aulas, es un criterio que se adopta en Córdoba, en línea con lo advertido por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien advirtió que "es el momento de evaluar pero no de calificar". Mientras tanto, la observación y seguimiento de los procesos formativos, aparecen como las claves para la puesta en valor de los conocimientos que se van intercambiando por medio del teletrabajo.

Ahora, pese a que la previsión de una eventual vuelta a las aulas se aleja en el calendario, hay coincidencia entre maestros y autoridades en que “el año no está perdido”. Sin embargo, también coinciden todos en que, como se sabe que el camino que viene es largo, hay que sostener los esfuerzos para lo que viene. Y el camino no es sencillo. Aunque se han logrado importantes adaptaciones y rutinas, dicen desde los gremios que representan a los maestros y maestras, no descuidan una realidad: el trabajo a distancia les ha significado una multiplicación de las horas de trabajo.

¿Cómo perciben esta situación desde UEPC y SADOP?

Zulema Miretti - Secretaria General Adjunta - UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba)

“Los docentes están trabajando muchas más horas que si estuvieran de manera presencial en las escuelas”

“Las clases nunca se fueron. La pandemia nos obligó a cambiar de un día para el otro, de la presencialidad a la virtualidad. Y fue un aprendizaje para todos. Porque la escuela estaba preparada para otra forma de aprendizajes y los docentes tuvieron que adaptarse a modificar la forma de sus clases, a la realidad de sus alumnos”

Zulema Miretti - Secretaria General Adjunta - UEPC

"Queremos agradecer el enorme esfuerzo que hacen los docentes, las familias”

Gerardo Bernardi - Secretario General de SADOP - Seccional Córdoba (Sindicato Argentino de Docentes Privados)

El gremio a nivel nacional realizó una encuesta con la consulta 8.000 docentes. El objetivo fue relevar de qué manera se encuentran afrontando este nuevo escenario de trabajo y cuáles son las repercusiones operativas y para la salud que les genera esta nueva etapa. "Los resultados son preocupantes y hay trabajadores y trabajadoras que sufren efectos en su salud. Nos preocupa porque esto va a ser más complejo con el paso del tiempo", manifestó preocupado Bernardi antes de exponer los resultados de la encuesta.