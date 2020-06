En medio del conflicto gremial entre los trabajadores municipales de Córdoba y las autoridades del Palacio 6 de julio por los recortes de jornadas, desde el gremio anticiparon una escalada en los reclamos.

La secretaria General del SUOEM, Beatriz Biolatto, expresó duros conceptos contra el intendente de la ciudad Martín LLaryora y aseguró que le será muy difícil llevar adelante su gestión sin el apoyo de los trabajadores.

Durante na nueva jornada de protestas de empleados municipales (Suoem) se llevó a cabo este jueves en Córdoba y durante una manifestación realizada frente al Hospital de Urgencias, la secretaria general del gremio, Beatriz Biolatto, apuntó en duros términos contra el intendente Martín Llaryora al llamarlo “atorrante”.

“Más allá de decirnos y de pintarnos los dedos en la primera marcha, nosotros redoblamos la apuesta, carajo. Hoy, este atorrante (por Llaryora) se llena la boca diciendo por televisión que la ordenanza no ataca al área de salud. Mentira. Es mentira. No han tocado el básico por el momento, porque todos estamos controlando. No se animaron a más porque Córdoba va a arder, compañeros”, aseguró Biolatto.

Las expresiones fueron realizadas ayer durante una asamblea de trabajadores del área de salud, que se realizó frente al Hospital de Urgencias y cuyo video fue difundido por el propio gremio en su cuenta de Facebook.

“Así que Llaryora miente, y esto se tiene que saber a todo nivel. Esta es nuestra y recién empezamos a defender nuestros derechos. No hay opción posible: o son ellos o ganamos nosotros”, arengó la dirigente ante la asamblea.

Tras confirmarse mediante una ordenanza el recorte de jornadas que implica rebajas salariales a los empleados municipales, el gremio viene llevando adelante acciones de reclamo que se intensificarán una vez que se flexibilice la cuarentena.

“Ardemos de bronca por la vulneración de todos nuestros derechos: de salario, de la falta de condiciones de bioseguridad para poder laburar, de la falta de insumos y medicamentos”, dijo Biolatto durante la asamblea.

Finalmente, la secretaria general del SUOEM adelantó que el conflicto será largo y que la actual gestión no podrá gobernar sin el apoyo de los trabajadores.

“No importa el tiempo que nos vaya a llevar esto en la lucha. No van a poder gestionar los cuatro años. O lo hacen con los trabajadores y trabajadoras municipales o no van a poder gobernar la ciudad”, aseguró Biolatto.