El presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba, Andrés Peñaloza, indicó que el crítico personal que está en la primera línea de batalla contra el coronavirus, está con "agotamiento mental".

"Estamos agotados desde el punto de vista psicológico. Necesitamos descanso y apelamos -las mayoría de las terapias- y es lo que hablamos con los colegas, a tomarnos días de vacaciones ahora en donde no somos tan necesarios todavía", sostuvo, en declaraciones a Radio Universidad.

Agregó, además, que hoy por hoy "no hay un nivel de ocupación en que sea imprescindible nuestra presencia, por lo menos por ahora" y es por eso que requieren vacaciones, para que "podamos recuperarnos psicológicamente para enfrentar, si es que nos vuelve a tocar, otra ola".

No obstante, Peñaloza indicó que todavía "estamos con bastante disponibilidad de recursos de unidad crítica, y estamos muy lejos de estar hoy en una situación de agotamiento de ocupación del recurso de la unidad crítica", ya que hay sólo un 22% de camas ocupadas en las terapias intensivas.

"Por octubre teníamos la situación de que el recurso humano lo teníamos contagiado. Esa situación hoy no está ocurriendo. Los que ya nos contagiamos estamos inmunizados, y ahora estamos con la inmunización ministerial que es lo que se apela, lo que se busca, que en primera instancia, el recurso humano crítico en terapia intensiva -todos los que atendemos en primera línea al covid crítico- estemos inmunizados para no tener bajas como la cantidad de bajas que tuvimos en el pico de la pandemia" indicó el profesional.

Andrés Peñaloza en Radio Universidad by cba24n.com.ar

Conciencia social:

El terapista sostuvo que la sociedad debe entender que tiene que continuar con las medidas de prevención. "Sabemos que respetando las medidas físicas, el distanciamiento social y el uso de barbijos, la posibilidad de contagiar y diseminar el virus, es inferior al 1,5%, entonces no es no juntarse, no tener vida social". indigen Peñaloza.

"El mensaje es hacerlo con responsabilidad. Evitar reuniones masivas, usar el distanciamiento, usar el barbijo. Si hacemos esto con vamos a atravesar el período de verano con una relajación un poco mayor que el año pasado, y vamos a poder disfrutar un poco mas de la vida, compartiendo con gente querida ".

Por último sostuvo que "si la sociedad no entiende que esto realmente debe funcionar así, si el pico de casos, el gobierno no va a dejar que se agote el recurso de salud y seguramente apelarán a medidas más severas" concluyó.

