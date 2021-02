Victor Palpacelli en "Es por acá" by cba24n.com.ar

Ante la problemática sobre los constantes incrementos en los alimentos, supermercadistas denunciaron que las listas de precios recibidas contienen aumentos superiores a los autorizados y ratificaron la existente posibilidad de desabastecimientos en algunos productos.

El titular de la Cámara de Supermercadistas de Córdoba, Víctor Palpacelli, brindó detalles a Radio Universidad sobre la situación que atraviesan las grandes cadenas, atribuyó la responsabilidad de los aumentos a la industria y repasó el escenario de cara a futuro.

El representante de la Cámara destacó que hace varias semanas vienen reuniéndose junto al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para "manifestarle la preocupación que tenemos respecto a las listas que continúan llegando con modificaciones, superiores a las autorizadas".

"Antes podíamos mantenernos firmes en no recibir modificaciones y podíamos lograr mantener el precio, ahora si estas listas vienen con cambios y no son aceptadas por las cadenas de supermercados, se produce una entrega cuotificada o directamente no entregan mercadería y esto es lo que pone en vilo el desabastecimiento", señaló Palpacelli.

Respecto al desabastecimiento puntual de los productos de góndola, Víctor destacó problemas en las entregas de aceites, aderezos y productos enlatados.

"Es muy difícil en tiempo inflacionario seguir con los precios cuidados", manifestó Víctor Palpacelli.

Respecto al programa de cortes populares de carne lanzado este lunes por la Nación, que garantiza el acceso a cortes vacunos al precio de octubre del pasado año, Palpacelli indicó: "Nos hemos manifestado ante el ministro con la necesidad y oportunidad de acompañar el programa, como lo hemos hecho siempre, porque consideramos que nuestros clientes deben tener acceso".

Por otra parte y respecto al desenlace de la problemática ante el reiterado aumento de precios y el desabastecimiento, el titular de la Cámara de Supermercadistas añadió: "Medidas concretas no hay. Yo creo que esto se soluciona con una mesa abierta, en la que participemos todos los actores de la comercialización de productos y que tratemos de buscar un sano equilibrio".