Tras entrar en vigencia este viernes las nuevas restricciones de circulación dispuestas por el Gobierno nacional para todo el país y las medidas con algunas modificaciones dispuestas en la provincia de Córdoba, el infectólogo asesor del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las consideró tardías e insuficientes.

“Las medidas tomadas son un comienzo, pero creo que no son suficientes, más aún la aplicación atenuada que se da en Córdoba. En este sentido, creo que el federalismo en materia sanitaria no es una buena solución. En los países que lo aplican así, no tienen buenos resultados. Hay que tomar conciencia de que estamos en medio de una pandemia y debemos saber que una sincronía total sería más eficiente”, le dijo Lamberghini al programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

El especialista criticó que en el país se “mezclen muchas cosas como la política o la ideología, que no tienen nada que ver con los estrictamente sanitario”, porque eso va en contra de la efectividad de las medidas. Además, advirtió que las restricciones llegan “dos o tres semanas más tarde de lo que hubiera sido ideal”.

Sistema tensionado

Respecto de los indicadores sanitarios generales para afrontar la segunda ola de contagios, Lamberghini consideró que el dato más preocupante es la tensión del sistema sanitario.

“Si uno mira hoy el porcentaje de camas ocupadas podría creer que estamos en una situación relativamente tranquila, pero hay que analizar bien en detalle cada caso, hay que ver si además de la cama se tienen el resto de los elementos necesarios para la asistencia y fundamentalmente si están los recursos humanos especializados para atender esas camas”, advirtió el infectólogo.

En esa línea, aseguró que “el equipo de Salud está completamente agotado después de 14 meses de luchar contra la pandemia, muy cansados psíquica y físicamente” y agregó que la falta de medidas de cuidado por parte de algunos sectores de la sociedad “generan dolor” entre los trabajadores y profesionales de la Salud.

“Hay mucho dolor moral entre los médicos y trabajadores al ver la cantidad de gente que se moviliza sin respetar los protocolos ni las medidas mínimas de distanciamiento”, aseguró Lamberghini.

El médico volvió a pedir cuidados, paciencia y colaboración para poder superar la pandemia; “a diferencia del año pasado, hoy tenemos una luz al final del camino que es la vacunación que se está realizando con un buen ritmo en la Argentina, si podemos extremar cuidados por las próximas seis o siete semanas, vamos a dar tiempo para que se puedan completar las vacunaciones en adultos mayores y todos los sectores de mayor riesgo”.

Clases presenciales

Al ser consultado por un eventual levantamiento de las clases presenciales, el médico infectólogo advirtió que “es una de las medidas que más ha servido para el aplanamiento de la curva de contagios en otros lugares del mundo”.

“Esto no tiene que ver con lo que ocurre dentro de las aulas, donde en general se cumplen todos los protocolos, sino con todo el movimiento de gente que se da alrededor de la escolaridad; los traslados de alumnos de distintas burbujas en los mismos autos, los cumpleaños, reuniones y actividades extraescolares, el uso del transporte público y el movimiento intenso de gente en los ingresos y egresos de las escuelas”, aseguró Lamberghini.