Tras el anuncio del Gobierno Nacional de nuevas restricciones de circulación durante nueve días y la adhesión de la Provincia, el médico infectólogo, Hugo Pizzi, celebró la medida.

“Adhiero de manera plena a las medidas adoptadas, pero el éxito de las restricciones va a estar dado por los controles que se hagan, si tenemos un DNU y no hay controles, no van a servir”, advirtió Pizzi en diálogo con el programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

En ese sentido, el especialista aseguró que “para salir de esta tragedia hace falta disciplina y vacunas” y que en Córdoba nos está faltando esa disciplina en cerca del 35% de la población que por no cumplir con las medidas sanitarias “han generado un enorme daño”.

“Las restricciones sólo servirán si hay buenos controles, si hacemos un mero comunicado y no hay presencia del estado para los controles, la situación no va a cambiar”, reiteró Pizzi.

Además, el facultativo destacó que las medidas serán por pocos días permitirán “descongestionar la situación en todos los departamentos de la Provincia, algo que va a arrojar resultados recién después de 10 o 15 días”.

Ocupación de camas

Respecto de la ocupación de camas críticas en la provincia, Pizzi aseguró que aún no hay un riesgo importante de faltante de camas.

“Tenemos una infraestructura hospitalaria muy sólida. No hay dudas de que el Hospital Rawson está con una altísima ocupación, pero no hay que olvidarse que se han incorporado los hospitales escuelas como el Clínicas y el resto de los centros de Salud, creo que por el momento no estamos en riesgo de falta de camas”.

En esa línea, el infectólogo destacó el trabajo conjunto entre el Estado provincial y la Universidades en cuanto al trabajo de voluntarios, estudiantes y la infraestructura sanitaria.