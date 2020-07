En los últimos días se viralizó un video donde el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, declaraba: "Cuando se mandan una cagada, venden falopa, yo lo tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias".

Las declaraciones estaban encuadradas en una discusión del intendente contra trabajadores del área de la salud del municipio. Según declaró el intendente a Ámbito Financiero, estaban discutiendo por las horas de trabajo ya que él quería extender la jornada laboral a 12 horas y los trabajadores se opusieron a la medida.

Sobre sus declaraciones en el video, dijo: "Sale de contexto esa partecita porque yo intervine no solo por eso, sino por muchas cosas y me puse al frente del área. Estoy cubriendo todo digo yo... no encubriendo, sino cubriendo institucionalmente. Al no tener pruebas mando a investigar".

A raíz de las delcaraciones, la oposición repudió el hecho. Por su parte, el jefe de la Unidad Fiscal 9 de San Martín, Miguel Vieira Miño, decidió iniciar una investigación de oficio y citar para este lunes al intendente.

"Nos costó tanto derribar los bunkers, bajar el crimen y meter a los narcos tras las rejas, que encontrarse con un intendente encubriéndolos duele. Espero que el gobernador actúe rápido por el bienestar de los bonaerenses", había dicho la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.